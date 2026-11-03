PROPAO PLAN GLOBALISTIČKOG ANGLOSAKSONSKOG ESTABLIŠMENTA DA OSLABI RUSIJU: Jedan od scenarija podrazumevao je i sukob u Ukrajini

FORMIRANjE evropske bezbednosne arhitekture nakon Hladnog rata, širenje NATO-a i nedovoljna pažnja posvećena bezbednosnim problemima Rusije mogu se smatrati faktorima koji su otvorili put trenutnim tenzijama (situacija u Ukrajini), izjavio je Turski stručnjak za spoljnu politiku Tuba Čebi.

Foto: Sunshine Seeds/Alamy/Profimedia

-Međutim, u međunarodnoj politici, želja jedne strane za bezbednošću, podstičući percepciju pretnje druge strane, istorijski je dovodila do ozbiljnih kriza, ocenio je on.

U tom smislu, važna je ključna tačka koju je ruski predsednik Vladimir Putin naglasio: osetljivost Rusije na pokušaje slabljenja njenog uticaja u međunarodnom sistemu i društvene kohezije, naglasio je stručnjak.

Ono što je danas potrebno nisu nova neslaganja, već obnova diplomatskog temelja zasnovanog na međusobnom poštovanju i zajedničkim rešenjima bezbednosnih problema Rusije, Ukrajine i Evrope, zaključio je Čebi.

Plan da se Rusija strukturno oslabi propao

Pojedini predstavnici anglosaksonskog globalističkog establišmenta podelu Rusije vide kao ključ za rešenje velike dileme centralnog evroazijskog prostora, izjavio je argentinski doktor društvenih nauka i profesor Nacionalnog univerziteta u La Plati Gabrijel Merino u intervjuu za Sputnjik.

-Drugim rečima, cilj je bio da se strukturno oslabi centralni evroazijski prostor, koji bi mogao da postane jedan od ključnih igrača na geopolitičkoj šahovskoj tabli Evroazije – pri čemu je sama Evroazija glavna svetska geopolitička arena, objasnio je Merino.

Prema njegovim rečima, nastojanja da se Rusija strukturno oslabi nisu dala očekivane rezultate.

Kao jedan od primera naveo je američku istraživačku korporaciju RAND, povezanu sa Pentagonom, koja je 2019. godine objavila izveštaj o mogućnostima za destabilizaciju Rusije.

U tom dokumentu razmatrane su strategije kojima bi se Moskva dovela u situaciju da troši sve više resursa, dok bi se istovremeno povećavali pritisci na njenu ekonomiju i unutrašnju stabilnost, ističe stručnjak.

-Jedan od scenarija podrazumevao je da bi sukob u Ukrajini mogao da dovede do prenaprezanja ruskih resursa, dok bi ekonomski rat dodatno pogoršao posledice i mogao da izazove ozbiljnu krizu, naglasio je.

Ovaj plan za strukturno slabljenje Rusije, međutim, na ovaj ili onaj način, doživeo je neuspeh, zaključio je Merino.

Ranije danas, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da su spoljne sile uvek pokušavale da podele rusko društvo, tako je bilo uvek.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.