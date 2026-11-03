Bivši UFC borac se tukao protiv šestorice iz iste porodice, sve se završilo za dva minuta (VIDEO)
Ispunio je neobičan zahtev i sve ih porazio
Bivši UFC borac Mahmud Muradov priredio je nesvakidašnji spektakl na MMA događaju G-MMA, gde se našao u oktagonu protiv čak šestorice protivnika iz iste porodice!
Uzbekistanski borac, koji je godinama nastupao na najvećoj svetskoj MMA sceni, prihvatio je neobičan izazov protiv članova porodice Kotlar. Umesto klasične borbe jedan na jedan, Muradov je morao da se suoči sa šest protivnika, a čitav događaj privukao je ogromnu pažnju ljubitelja borilačkih sportova.
Iako je na prvi pogled delovalo da je pred njim gotovo nemoguć zadatak, Muradov je pokazao zašto je godinama gradio reputaciju jednog od najopasnijih boraca u regionu.
Prema izveštajima sa događaja, uspeo je da završi čitav izazov za dva minuta, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.
Muradov je tako još jednom pokazao da je spreman za nesvakidašnje izazove, čak i kada sa druge strane nema jednog, već čitava grupa protivnika.
Podsetimo, Muradov je dobro poznat publici u ovom delu Evrope. Nastupao je u UFC-u, a godinama je gradio karijeru na međunarodnoj MMA sceni. Njegov privatni život takođe je često privlačio pažnju javnosti, naročito tokom veze sa češkom pevačicom Monikom Bagareovom.
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