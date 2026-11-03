Vembi i Tejtum proglašeni za najbolje igrače protekle nedelje u NBA ligi

Viktor Vembanjama iz San Antonija i Džejson Tejtum iz Bostona proglašeni su za najbolje igrače u svojim konferencijama protekle nedelje u NBA ligi.

Foto: Winslow Townson / Getty images / Profimedia

Vembanjama je poneo priznanje u Zapadnoj konferenciji, nakon što je San Antonio ostvario maksimalan učinak od tri pobede u isto toliko odigranih utakmica.

Francuski centar pružao je odlične partije, uz prosečan učinak od 36 poena, 10,3 skoka, 3,7 asistencija, 4,3 blokade i dve ukradene lopte po susretu.

Ovo mu je četvrto priznanje za igrača nedelje u dosadašnjoj karijeri.

Na Istoku je nagrada pripala Džejsonu Tejtumu, koji je predvodio Boston do četiri trijumfa iz isto toliko odigranih utakmica.

Košarkaš Seltiksa prosečno je postizao 30,3 poena, uz sedam asistencija i 5,8 skokova po meču.

Za Tejtuma je ovo 14. put da je izabran za igrača nedelje NBA lige.

NBA Players of the Week for Week 2. West: Victor Wembanyama (@spurs) East: Jayson Tatum (@celtics) https://t.co/YM2nyWIaog — NBA (@NBA) November 2, 2026

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