KRISTA PAJK SE ŽALILA NA USLOVE U ZATVORU: Tvrdi da u tuš-kabinama ima buba

OSUĐENICA na smrt Krista Pajk (50), koja je nedavno preživela neuspelo pogubljenje smrtonosnom injekcijom, žalila se na higijenske uslove u zatvoru tvrdeći da je primorana da čisti tuš-kabine u kojima ima bubašvaba, preneo je danas portal Pipl.

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Pajkova je navela u zahtevu koji je uputila upravi zatvora da je izložena visokom riziku od infekcija i novih zdravstvenih komplikacija pošto je nakon izlaska iz bolnice 9. oktobra već jednom morala hitno da bude vraćena u zdravstvenu ustanovu zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Pored higijenskih problema, njen pravni tim je u hitnom podnesku zatražio hitan prekid stroge izolacije u kojoj se trenutno nalazi.

Advokati upozoravaju da svaki dodatni dan proveden u samoći nanosi novu štetu njenoj krhkoj psihičkoj i fizičkoj ravnoteži, dok osuđenica strahuje za sopstvenu bezbednost ukoliko bude vraćena u stari zatvorski blok sa zatvorenicima sklonim nasilju.

Pajk je preživela dve doze pentobarbitala tokom pokušaja pogubljenja 30. septembra, nakon čega je hospitalizovana.

Nekoliko dana bila je na respiratoru, a u jednom trenutku njeni advokati nisu očekivali da će preživeti.

Kasnije se osvestila i vraćena je u zatvor nakon otpusta iz bolnice.

Slučaj je ponovo otvorio pitanja o sprovođenju smrtnih kazni i mogućnosti da Pajk ponovo bude pogubljena, kao i o metodi koja bi u tom slučaju bila primenjena.

Krista Pajk (50) osuđena je na smrt zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine, koje je počinila zajedno sa tadašnjim dečkom.

(Tanjug)

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