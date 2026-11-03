Svet

KRISTA PAJK SE ŽALILA NA USLOVE U ZATVORU: Tvrdi da u tuš-kabinama ima buba

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 11. 2026. u 23:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OSUĐENICA na smrt Krista Pajk (50), koja je nedavno preživela neuspelo pogubljenje smrtonosnom injekcijom, žalila se na higijenske uslove u zatvoru tvrdeći da je primorana da čisti tuš-kabine u kojima ima bubašvaba, preneo je danas portal Pipl.

КРИСТА ПАЈК СЕ ЖАЛИЛА НА УСЛОВЕ У ЗАТВОРУ: Тврди да у туш-кабинама има буба

Foto/x/@visegrad24

Pajkova je navela u zahtevu koji je uputila upravi zatvora da je izložena visokom riziku od infekcija i novih zdravstvenih komplikacija pošto je nakon izlaska iz bolnice 9. oktobra već jednom morala hitno da bude vraćena u zdravstvenu ustanovu zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Pored higijenskih problema, njen pravni tim je u hitnom podnesku zatražio hitan prekid stroge izolacije u kojoj se trenutno nalazi.

Advokati upozoravaju da svaki dodatni dan proveden u samoći nanosi novu štetu njenoj krhkoj psihičkoj i fizičkoj ravnoteži, dok osuđenica strahuje za sopstvenu bezbednost ukoliko bude vraćena u stari zatvorski blok sa zatvorenicima sklonim nasilju.

Pajk je preživela dve doze pentobarbitala tokom pokušaja pogubljenja 30. septembra, nakon čega je hospitalizovana.

Nekoliko dana bila je na respiratoru, a u jednom trenutku njeni advokati nisu očekivali da će preživeti.

Kasnije se osvestila i vraćena je u zatvor nakon otpusta iz bolnice.

Slučaj je ponovo otvorio pitanja o sprovođenju smrtnih kazni i mogućnosti da Pajk ponovo bude pogubljena, kao i o metodi koja bi u tom slučaju bila primenjena.

Krista Pajk (50) osuđena je na smrt zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine, koje je počinila zajedno sa tadašnjim dečkom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)
Svet

0 0

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu republikanaca u Kanzasu da je hrišćane odveo u obećanu zemlju. Pritom je prepričao kako ga je 2015. godine podržao poznati američki pastor Robert Džefris, koji je tada, prema Trampovim rečima, predvidio da će upravo on odvesti hrišćane u obećanu zemlju.

03. 11. 2026. u 08:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!