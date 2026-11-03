Košarka

Ti DŽej Šorts je najbolji: Košarkaš Valensija MVP meseca oktobra u Evroligi

Танјуг

03. 11. 2026. u 14:57

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AMERIKANAC obeležio oktobar u najelitnijem evropskom takmičenju.

Ти Џеј Шортс је најбољи: Кошаркаш Валенсија МВП месеца октобра у Евролиги

FOTO: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaš Valensije Ti Džej Šorts proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige za oktobar, saopštili su čelnici takmičenja. 

Ovaj 29-godišnji plejmejker je u devet utakmica za španski tim (učinak 6-3), imao prosečan učinak od 17,1 poena, 5,7 asistencija, 1,8 skokova i 0,9 ukradenih lopti. 

Amerikancu je ovo drugo priznanje za MVP meseca u Evroligi. Prethodno je to uspeo kao igrač Pariza u novembru 2024. godine.

Valensija narednu utakmicu u Evroligi igra 5. novembra protiv Armanila u Milanu i to je prilika za Šortsa da nastavi sa odličnim partijama.

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