MERC BI DA UREĐUJE SAMIT TRAMPA I PUTINA: Evo na čemu "insistira"

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc poručio je da bi, u slučaju da američki predsednik Donald Tramp pozove ruskog predsednika Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju, razgovori morali da obuhvate i ukrajinsko pitanje, uz obavezno prisustvo Vladimira Zelenskog.

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- Ako predsednik Tramp odluči da pozove ruskog lidera na samit G20, moraćemo da razgovaramo o Ukrajini. A ako razgovaramo o Ukrajini, onda i Zelenski mora da bude prisutan - izjavio je Merc.

Nemački kancelar dodao je da bi, ukoliko Kijev bude za pregovaračkim stolom, i Evropa morala da učestvuje u razgovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Američki državni sekretar Marko Rubio ranije je saopštio da je Vašington pozvao Putina na samit G20 u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Tramp izjavio da bi mu bilo drago da ugosti ruskog predsednika.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za RIA Novosti da je Moskva zahvalna na pozivu i da će on biti razmotren.

Rusija ostaje punopravna članica G20, ali Putin nije lično učestvovao na samitima te grupe od 2019. godine.

Evropska unija takođe je članica G20, a na sastanku u Majamiju predstavljaće je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

(Sputnjik)

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