Tenis

OČEKUJEM DA POBEDIM! Đoković o svom sledećem protivniku u Parizu

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Pobedio je Novak Đoković sjajnoj Valantena Vašroa iz Monaka posle više od dva i po sata tenisa, sa 7:6, 7:5, 6:1.

ОЧЕКУЈЕМ ДА ПОБЕДИМ! Ђоковић о свом следећем противнику у Паризу

Foto: Goran Čvorović

Sledeći protivnik u 2. kolu pariskog mastersa mu je Rinki Hidžikata. Australijanac, koji je na turnir ušao kao kvalifikant, prethodno je priredio veliko iznenađenje i sa 6:2, 6:2 pobedio Italijana Lučana Darderija za samo 64 minuta.

- Moraću da pogledam snimke njegovih mečeva. Znam da voli da igra na bržim podlogama. Kreće se u niskom stavu, voli slajs udarce i izlaske na mrežu. Mislim da je osvojio i grend slem u dublu. Veoma je vešt na mreži i u skraćivanju udaraca – poznaje Novak svog sledećeg protivnika.

Igrali je protiv njega dva puta prošle godine i oba puta pobedio.

U Brizbejnu je podloga bila slične brzine. Nadam se da ću se fizički dobro osećati. Ako bude tako, mislim da imam dobre šanse da pobedim – istakao je Novak.

A šta zaista treba očekivati, jasno je poručio:

Očekujem od sebe da pobedim! Uvek tako razmišljam. To je moj mentalitet – zaključio je Novak.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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