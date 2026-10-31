Partizan protiv Kluža ne igra u Areni, evo gde crno-beli igraju abaligaški meč
Košarkaši Partizana dočekaće Kluž u šestom kolu ABA lige u Hali sportova „Ranko Žeravica“ na Novom Beogradu, potvrđeno je iz kluba.
Crno-beli su bili primorani da pronađu alternativno rešenje jer je za termin utakmice u Beogradskoj areni zakazan koncert, dok je zauzeta i hala „Aleksandar Nikolić“.
Zbog toga je, u dogovoru klubova i lige, odlučeno da se meč odigra u ponedeljak u dnevnom terminu.
Ulaz će biti omogućen vlasnicima sezonskih ulaznica, a Partizan je navijačima uputio poruku:
— Vidimo se u Hali sportova!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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