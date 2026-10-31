Partizan protiv Kluža ne igra u Areni, evo gde crno-beli igraju abaligaški meč

Košarkaši Partizana dočekaće Kluž u šestom kolu ABA lige u Hali sportova „Ranko Žeravica“ na Novom Beogradu, potvrđeno je iz kluba.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su bili primorani da pronađu alternativno rešenje jer je za termin utakmice u Beogradskoj areni zakazan koncert, dok je zauzeta i hala „Aleksandar Nikolić“.

Zbog toga je, u dogovoru klubova i lige, odlučeno da se meč odigra u ponedeljak u dnevnom terminu.

Ulaz će biti omogućen vlasnicima sezonskih ulaznica, a Partizan je navijačima uputio poruku:

— Vidimo se u Hali sportova!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.