Košarka

Partizan protiv Kluža ne igra u Areni, evo gde crno-beli igraju abaligaški meč

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 10. 2026. u 13:46

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Košarkaši Partizana dočekaće Kluž u šestom kolu ABA lige u Hali sportova „Ranko Žeravica“ na Novom Beogradu, potvrđeno je iz kluba.

Партизан против Клужа не игра у Арени, ево где црно-бели играју абалигашки меч

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su bili primorani da pronađu alternativno rešenje jer je za termin utakmice u Beogradskoj areni zakazan koncert, dok je zauzeta i hala „Aleksandar Nikolić“.

Zbog toga je, u dogovoru klubova i lige, odlučeno da se meč odigra u ponedeljak u dnevnom terminu.

Ulaz će biti omogućen vlasnicima sezonskih ulaznica, a Partizan je navijačima uputio poruku:

— Vidimo se u Hali sportova!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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