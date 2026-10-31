Košarka

Rekord karijere pa nagrada! Nakon povratka iz NBA u Evroligu Loni Voker - MVP

Filip Milošević

31. 10. 2026. u 12:33

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Nakon povratka iz NBA lige u Evroligu Loni Voker "pokupio" nagradu.

Рекорд каријере па награда! Након повратка из НБА у Евролигу Лони Вокер - МВП

Foto: Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaš Bešiktaša Loni Voker najkorisniji je igrač (MVP) devetog kola Evrolige, saopšteno je iz takmičenja. 

Voker je u pobedi "orlova" nad Virtusom u Bolonji (103:101) ostvario indeks korisnosti 36. 

Postigao je 30 poena (2/4 dvojke, 7/11 trojke i 5/9 slobodna bacanja), a imao je četiri skoka, pet asistencija i jednu ukradenu loptu.

Iako je već igrao u Evrolgii noseći dresove Makabija i Žalgiris, te imao neke fenomenalne utakmice, ipak ova poenterska partija mu je ujedno i rekord karijere u najelitnijem evropskom takmičenju.
 

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