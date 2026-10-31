Košarka

Satoranski se oglasio iz bolnice posle jezivog pada! „Bio je to strašan trenutak“

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 10. 2026. u 13:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Tomaš Satoranski oglasio se iz bolnice dan nakon jezivog pada na utakmici Evrolige protiv Dubaija i otkrio da se oseća znatno bolje.

Саторански се огласио из болнице после језивог пада! „Био је то страшан тренутак“

FOTO: Printskrin/@SkweekSports/iks

Češki reprezentativac zabrinuo je sve prisutne kada je pred kraj treće četvrtine, posle sudara sa saigračem Brunom Kaboklom, izgubio ravnotežu u vazduhu i snažno udario glavom o parket. Nakon pada pokazivao je grčevite pokrete, a igrači oba tima odmah su mu pritrčali u pomoć.

Satoranski je potom uspeo da ustane i napusti teren, a dan kasnije se zahvalio svima koji su mu pružili podršku, posebno ljudima iz Dubaija koji su brzo reagovali.

-  Hej ljudi, samo želim da zahvalim svima na podršci i brizi. Posebnu zahvalnost dugujem Dubaiju, njihovim igračima i osoblju na brzoj reakciji i pomoći. Veliko hvala i svima iz Hapoela. Bio je to strašan trenutak, ali sada sam mnogo bolje. Nadam se da ću se vratiti na teren što je brže moguće - poručio je češki košarkaš.

Njegove reči donele su olakšanje navijačima, a ostaje da se vidi kako će teći oporavak i kada će ponovo moći da se vrati košarci.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”

NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”