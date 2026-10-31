Satoranski se oglasio iz bolnice posle jezivog pada! „Bio je to strašan trenutak“
Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Tomaš Satoranski oglasio se iz bolnice dan nakon jezivog pada na utakmici Evrolige protiv Dubaija i otkrio da se oseća znatno bolje.
Češki reprezentativac zabrinuo je sve prisutne kada je pred kraj treće četvrtine, posle sudara sa saigračem Brunom Kaboklom, izgubio ravnotežu u vazduhu i snažno udario glavom o parket. Nakon pada pokazivao je grčevite pokrete, a igrači oba tima odmah su mu pritrčali u pomoć.
Satoranski je potom uspeo da ustane i napusti teren, a dan kasnije se zahvalio svima koji su mu pružili podršku, posebno ljudima iz Dubaija koji su brzo reagovali.
- Hej ljudi, samo želim da zahvalim svima na podršci i brizi. Posebnu zahvalnost dugujem Dubaiju, njihovim igračima i osoblju na brzoj reakciji i pomoći. Veliko hvala i svima iz Hapoela. Bio je to strašan trenutak, ali sada sam mnogo bolje. Nadam se da ću se vratiti na teren što je brže moguće - poručio je češki košarkaš.
Njegove reči donele su olakšanje navijačima, a ostaje da se vidi kako će teći oporavak i kada će ponovo moći da se vrati košarci.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Prvak Evrope baca "petarde": Het-trik za novu pobedu Svetaca! (VIDEO)
30. 10. 2026. u 23:56
Poznati parovi polufinala u Beču!
30. 10. 2026. u 23:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Kakva bomba! Selektor Srbije dobija jednog od najboljih igrača današnjice!
PREMA pisanjima poljskog novinara, Jakuba Balceraka, dres ekipe Aseko Rešovije od iduće godine nosiće Kamil Semenjuk!
30. 10. 2026. u 17:05
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)