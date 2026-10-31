Satoranski se oglasio iz bolnice posle jezivog pada! „Bio je to strašan trenutak“

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Tomaš Satoranski oglasio se iz bolnice dan nakon jezivog pada na utakmici Evrolige protiv Dubaija i otkrio da se oseća znatno bolje.

FOTO: Printskrin/@SkweekSports/iks

Češki reprezentativac zabrinuo je sve prisutne kada je pred kraj treće četvrtine, posle sudara sa saigračem Brunom Kaboklom, izgubio ravnotežu u vazduhu i snažno udario glavom o parket. Nakon pada pokazivao je grčevite pokrete, a igrači oba tima odmah su mu pritrčali u pomoć.

Satoranski je potom uspeo da ustane i napusti teren, a dan kasnije se zahvalio svima koji su mu pružili podršku, posebno ljudima iz Dubaija koji su brzo reagovali.

Get well soon, Sato 🙏 ⠀ Tomas Satoransky was stretchered off after a heavy fall against Dubai. Itoudis said he was conscious, and Hapoel confirmed he was being taken to hospital for tests. ⠀ #EuroLeague https://t.co/fJh5v6ODDS — SKWEEK (@SkweekSports) October 30, 2026

- Hej ljudi, samo želim da zahvalim svima na podršci i brizi. Posebnu zahvalnost dugujem Dubaiju, njihovim igračima i osoblju na brzoj reakciji i pomoći. Veliko hvala i svima iz Hapoela. Bio je to strašan trenutak, ali sada sam mnogo bolje. Nadam se da ću se vratiti na teren što je brže moguće - poručio je češki košarkaš.

Njegove reči donele su olakšanje navijačima, a ostaje da se vidi kako će teći oporavak i kada će ponovo moći da se vrati košarci.

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