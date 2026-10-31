„Nije me bilo briga da li ću umreti“: Kejn Velaskez otkrio jezive detalje potere i pucnjave zbog kojih je završio u zatvoru

Bivši dvostruki šampion teške kategorije Ultimejt fajting šampionata (UFC) Kejn Velaskez detaljno je govorio o pucnjavi i poteri iz 2022. godine zbog kojih je završio u zatvoru.

Francis Specker / Alamy / Profimedia

Gostujući u podkastu "The Shawn Ryan Show", prisetio se trenutka kada je, kako kaže, izgubio kontrolu nakon što je saznao da je njegov tada četvorogodišnji sin navodno bio seksualno zlostavljan u vrtiću.

Velaskez je prepričao da mu je sin govorio o onome što se dešavalo, a porodica je slučaj prijavila nadležnim organima. Hari Gularte, rođak vlasnice vrtića, uhapšen je u februaru 2022. godine i optužen za nedolične radnje nad detetom mlađim od 14 godina. Izjasnio se da nije kriv i negirao optužbe, a njegov postupak je u vreme Velaskezovog puštanja iz zatvora još bio u pretpretresnoj fazi.

Bivši šampion kaže da mu je bilo izuzetno teško da gleda kroz kakav bol prolaze njegov sin i supruga Mišel, a da pritom nije mogao ništa da učini. Nekoliko dana kasnije odveo je dete u zoološki vrt kako bi mu makar nakratko skrenuo misli sa traumatičnog iskustva.

Po povratku kući krenuo je u vožnju i slučajno ugledao članove Gularteove porodice. Pratio ih je dok su išli po Harija, koji je trebalo da dobije elektronsku narukvicu za nadzor. Tada je, prema sopstvenim rečima, izgubio kontrolu.

- Izgubio sam volju za životom. Nije me bilo briga da li ću umreti. Nije me bilo briga ni za šta. U tom trenutku bio sam na potpuno drugom mestu, izvan onoga što nazivamo normalnim životom - ispričao je Velaskez.

Potera je trajala oko 18 kilometara. Velaskez je svojim kamionetom udario u vozilo u kojem su se nalazili Gularte i članovi njegove porodice, a zatim ispalio više hitaca iz pištolja kalibra 40. Gularte nije pogođen, ali je njegov očuh Pol Bender zadobio prostrelne rane koje nisu bile opasne po život.

Velaskez je rekao da je sve ljude u vozilu smatrao odgovornim za ono što se navodno dogodilo u vrtiću, iako je samo Gularte bio krivično optužen u vezi sa tim slučajem. Priznao je i da je tokom potere mogao da povredi nevine ljude, jer se na putu nalazili i drugi učesnici u saobraćaju.

Nakon hapšenja, Velaskez se izjasnio da ne osporava krivicu za pokušaj ubistva, napad i više krivičnih djela povezanih sa upotrebom vatrenog oružja. U martu 2025. osuđen je na pet godina zatvora, uz uračunato vreme koje je prethodno proveo u pritvoru. Na slobodu je pušten u februaru 2026. godine i nalazi se na uslovnoj slobodi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.