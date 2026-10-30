Trese se ABA liga: Sudije pod lupom, uvedena nova tehnologija za sporne situacije!
Predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez predstavio je detaljnu analizu suđenja tokom prva četiri kola, uz osvrt na kvalitet arbitraže i poređenje sa istim periodom prošle takmičarske godine.
Izveštaj je, kako je istaknuto, zasnovan isključivo na dostupnim, proverljivim i merljivim podacima, bez subjektivnih procena, a cilj je da se kroz transparentan pristup sagleda dosadašnji rad sudija.
Perez je nakon sastanka govorio i o konkretnim koracima koji su preduzeti kako bi se unapredio kvalitet suđenja, uz poseban akcenat na jasnije definisanje kriterijuma i kontinuiranu komunikaciju sa arbitrima.
- Sezonu smo započeli pripremom priručnika sa sudijskim kriterijumima, koji je dostavljen sudijama, kontrolorima i klubovima. U njemu su predstavljene najvažnije situacije tokom utakmica i definisani kriterijumi koji treba da se primenjuju. Pored toga, svake nedelje radimo sa sudijama i kontrolorima. Organizujemo onlajn sastanke tokom kojih analiziramo sve sudijske nastupe iz prethodnog kola i ukazujemo na segmente u kojima postoji prostor za napredak – objasnio je Perez.
Predsednik Sudijske komisije otkrio je i da je uveden novi tehnološki alat za kvalitetniju reprodukciju video-snimaka, koji bi trebalo da omogući detaljniju analizu spornih situacija i dodatno unapredi sudijski rad.
Sastanak sa predstavnicima svih 20 klubova deo je nastojanja rukovodstva ABA lige da poveća transparentnost i obezbedi ujednačenu primenu sudijskih kriterijuma tokom takmičenja.
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