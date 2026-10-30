Ima li boljeg nego igrati za Milano? Bolmaro produžio ugovor sa Olimpijom do 2029. godine

Olimpija Milano obezbedila je nastavak saradnje sa Leandrom Bolmarom, koji je potpisao novi ugovor sa italijanskim klubom do završetka sezone 2028/29, prenosi „Gazeta“.

Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia

Argentinac je od početka aktuelne sezone među istaknutijim pojedincima u ekipi iz Milana. Njegov učinak u Evroligi iznosi 9,6 poena, 3,5 skokova i 2,6 asistencija po utakmici, što je očigledno dodatno učvrstilo poverenje kluba u njegove mogućnosti.

Bolmaro je član Olimpije od 2024. godine, a u međuvremenu se nametnuo kao važna karika u bekovskoj liniji. Pre dolaska u Milano imao je iskustvo igranja u NBA ligi, gde je branio boje Minesote i Jute, zabeleživši ukupno 49 nastupa.

Dogovor o produžetku ugovora dolazi u periodu kada se milanski tim suočava sa ozbiljnim rezultatskim problemima. Posle osam odigranih kola u Evroligi, Olimpija ima samo jednu pobedu uz čak sedam poraza.

Prvu priliku da popravi utisak ekipa koju predvodi Đuzepe Poeta imaće u narednom kolu, kada je očekuje gostovanje Olimpijakosu.

Ovo je logičan potez za Bolmaro koji igra veoma solidno u Milanu gde je pritisak minimalan, daleko je od giganta koji je nekada bio i sada je jedna od poželjnijih destinacija za veterane jer tim iz grada mode već godinama debelo podbacuje, ali izgleda to upravi ne smeta jer iz sezone u sezonu pravi iste greške i apsolutno se ništa ne menja u njemu.

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