Zaradio skoro 200 miliona dolara, sada tvrdi da jedva sastavlja kraj s krajem

Teški dani za Pola Pirsa

Foto: Instagram/paulpierce

Nekadašnja NBA zvezda Pol Pirs našla se u ozbiljnim finansijskim problemima, barem prema navodima iz sudskih dokumenata koji su dospeli u javnost. Čovek koji je tokom karijere zaradio oko 200 miliona dolara tvrdi da se nalazi u izuzetno teškoj situaciji i da sve teže uspeva da podmiri mesečne obaveze.

Kako prenosi američki portal TMZ, Pirs je u sudskim podnescima naveo da je ostao bez redovnih primanja nakon što je prekinuta njegova saradnja sa televizijom Foks Sports. Poslednju platu od ove medijske kuće, prema njegovim tvrdnjama, dobio je u avgustu.

Nekadašnji košarkaš Bostona istakao je da je ranije zarađivao oko 119.000 dolara mesečno, dok je sada taj prihod nestao. Od poslovnih partnerstava i drugih angažmana, kako je naveo, tokom prethodnog meseca prihodovao je oko 23.000 dolara.

Posebno je zanimljiv podatak o njegovim mesečnim troškovima. Pirs tvrdi da na ime izdržavanja dece izdvaja oko 28.000 dolara, dok dodatnih 20.000 dolara odlazi na alimentaciju bivšoj supruzi.

Tu, međutim, nije kraj. Prema dokumentima koje je objavio TMZ, nekadašnji NBA as mesečno troši oko 8.000 dolara na brigu o deci, 5.000 na namirnice, čak 7.000 na restorane, 3.200 na komunalije, 1.000 na odeću i još 3.500 dolara na zabavu.

Kada se sve sabere, Pirs navodi da njegovi mesečni troškovi dostižu oko 96.000 dolara. On tvrdi da trenutno na bankovnim računima ima oko 300.000 dolara, uz nekretnine procenjene na približno tri miliona dolara.

Zbog takve finansijske situacije, Pirs se obratio sudu tražeći da se odbije zahtev bivše supruge Prinses Santijago za dodatnih 40.000 dolara za advokatske troškove i još 10.000 dolara za angažovanje finansijskog veštaka koji bi pregledao njegove finansije.

Njegov advokat je u podnesku naveo da bi Pirs imao velike poteškoće da podmiri dodatne troškove, uz obrazloženje da se nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima nakon gubitka televizijskog angažmana.

Sudski spor dolazi nakon što je Pirsu određeno da privremeno plaća 8.508 dolara mesečno za izdržavanje sina Kinga, dok mu je naloženo i da plati 100.000 dolara za advokatske troškove.

Ipak, priča dobija dodatnu težinu kada se uzme u obzir njegova košarkaška karijera.

Pol Pirs je tokom 19 sezona u NBA ligi zaradio približno 200 miliona dolara. Najveći trag ostavio je u Boston Seltiksima, sa kojima je 2008. godine osvojio šampionsku titulu i poneo priznanje za najkorisnijeg igrača finalne serije.

Bio je deset puta učesnik Ol-star utakmice, a tokom karijere nastupao je i za Bruklin, Vašington i Los Anđeles Kliperse.

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