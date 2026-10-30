ZAPAD U NEVERICI! Rusija je ovo čekala od 2022. godine

SADA i zvanično!

foto: Aleksandar Ilic / Panthermedia / Profimedia

Sud za sportsku arbitražu (CAS) presudio je danas da reprezentacijama Rusije mora biti dozvoljeno učešće na takmičenjima u organizaciji Međunarodne hokejaške federacije (IIHF), poput svetskih prvenstava.

CAS je poništio odluke IIHF-a kojima je Rusija bila isključena sa takmičenja u sezoni 2026/27, uključujući muška i ženska svetska prvenstva.

U kratkom saopštenju, CAS je naveo da nema dovoljno dokaza koji bi potkrepili zabrinutost IIHF-a za bezbednost.

CAS je naveo da se njegova odluka nije bavila pitanjima poput toga da li bi od Rusije trebalo zahtevati da nastupa bez nacionalnih simbola, kao tim neutralnih sportista, niti drugim "organizacionim posledicama".

IIHF je izrazio razočaranje ovom presudom i naveo da "ostaje pri stavu da su njegove odluke bile neophodne radi zaštite bezbednost svih učesnika i očuvanja integriteta takmičenja".

"Iako IIHF poštuje autoritet CAS-a i postupiće u skladu sa njegovom presudom, ovaj ishod ne otklanja zabrinutost koja je uticala na donošenje njenih procena", navodi se.

Ruski ministar sporta Mihail Degtjarev napisao je na društvenoj mreži Telegram da je CAS "u ključnim tačkama prepoznao zahteve Hokejaškog saveza Rusije kao opravdane".

IIHF je zabranio ruskim timovima učešće na svojim svetskim prvenstvima od invazije na Ukrajinu 2022. godine. Rusija je takođe propustila i olimpijske turnire u hokeju ove godine.

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