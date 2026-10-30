Sada je sve otkriveno! Evo šta je "Ahilova tetiva" Nikole Jokića
Srbin ne igra na startu sezone kao što je ptethodne!
Prema analizi Dejvida Dekera, novinara portala NuggLove, srpski centar od povratka na teren (uključujući i utakmice plej-ofa) pogađa svega 28,5 odsto šuteva iza linije 7,24 metra. Na samom početku nove sezone, ta statistika izgleda još zabrinjavajuće – u prva četiri meča Jokić beleži svega 21,7 odsto uspešnosti za tri poena.
Ove brojke privukle su veliku pažnju u NBA krugovima jer je Jokić godinama važio za jednog od najopasnijih i najnepredvidivijih centara upravo zbog sposobnosti da raširi odbranu i pogodi sa distance, što je ključni deo napadačke taktike Denver Nagetsa.
Deker je kao primer naveo nedavnu utakmicu protiv Nju Orleansa, u kojoj je Denver slavio rezultatom 104:91. Iako je Jokić ostvario impresivan tripl-dabl učinak sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, zanimljivo je da je svih njegovih osam pogodaka iz igre došlo sa pozicija unutar linije za tri poena.
Zbog toga se u analizi sugeriše da bi srpski centar privremeno trebalo da forsira igru isključivo blizu koša, sve dok ponovo ne pronađe svoj prepoznatljivi šuterski ritam.
Pored šuterske krize, američki mediji upozoravaju da Denver ima ozbiljnih poteškoća i na drugoj strani terena. Harison Vind, poznati novinar koji prati Nagetse i vodi podkast DNVR, bio je izuzetno oštar u kritikama na račun defanzivne igre celog tima, naglašavajući da odbrana trenutno predstavlja jednako veliki problem za stručni štab iz Kolorada. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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