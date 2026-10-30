Emotivna objava prvog čoveka FNC-a: Od samog početka je bilo jasno...

Forgi se oglasio na društvenim mrežama

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Regionalna MMA scena poslednjih godina doživljava veliki uspon, a jedna od najzaslužnijih organizacija za to svakako je "Fight Nation Championship" (FNC). Ipak, u trenutku kada ova promocija sve više širi svoje granice i dovodi zvučna imena iz inostranstva, njen osnivač i čelnik Dražen Forgač imao je potrebu da podseti na ono od čega je sve počelo.

Prvi čovek FNC-a oglasio se emotivnom porukom na društvenim mrežama, u kojoj je jasno stavio do znanja da, bez obzira na međunarodni rast organizacije, regionalni borci ostaju njen najvažniji deo.

Forgač je naglasio da je osnovna misija FNC-a od samog osnivanja 2019. godine bila razvoj i promocija domaćih i regionalnih boraca, te da se taj cilj neće menjati ni u budućnosti. Posebno je istakao značaj projekata kao što su „Armagedon“, "FNC Vikings" i "FNC Nokaut", kroz koje se mladim borcima iz čitavog regiona pruža prilika da se dokažu i naprave iskorak u profesionalnom sportu.

- Misija FNC-a od samog početka bila je razvoj i promocija domaćih i regionalnih boraca. Oni su bili, jesu i uvek će biti okosnica naše organizacije. Kroz Armagedon, FNC Vikings, FNC Nokaut i naše profesionalne priredbe sistematski stvaramo prilike za mlade talente iz čitavog regiona, bez obzira na to iz kog kluba dolaze - poručio je Forgač.

On je objasnio i da dovođenje kvalitetnih stranih boraca ima važnu ulogu u daljem razvoju organizacije, jer se na taj način podiže nivo konkurencije i stvaraju još bolji uslovi za napredak domaćih takmičara.

- FNC raste međunarodno, ali regionalni borci ostaju temelj našeg identiteta. To je bila naša misija 2019. godine i to će ostati naša misija i u budućnosti - jasna je poruka prvog čoveka FNC-a.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.