Dr Novosti

BRITANSKI STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Onlajn mizoginija je pitanje javnog zdravlja

T.J.

30. 10. 2026. u 14:53

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BRITANSKI stručnjaci upozorili su da bi vlada te zemlje trebalo da onlajn mizoginiju na internetu tretira kao pitanje javnog zdravlja. Preporučuje se da se na isti način tretira i "manosfera", odnosno zajednica o problemima muškaraca.

БРИТАНСКИ СТРУЧЊАЦИ УПОЗОРАВАЈУ: Онлајн мизогинија је питање јавног здравља

Foto: Kunlathida Petchuen/Alamy/Profimedia

Autori teksta, koji je objavljen u časopisu Lanset, ukazali su da je neophodan koordinisan odgovor na ovu pojavu, u koji bi bile uključene škole, zdravstvene službe i organizacije u lokalnim zajednicama, kao kad je reč o pristupu prema upotrebi duvana i gojaznosti.

- Problemi muškaraca se u "manosferi" predstavljaju kao posledica feminizma, pri čemu se muški identitet pretvara u robu kroz proizvode i plaćene sadržaje koji normalizuju i osnažuju oblike muškosti štetne po zdravlje - navode autori istraživanja.

Oni su definisali manosferu kao "labavu mrežu onlajn zajednica, povezanih zajedničkim uverenjima o muškosti, mizoginiji i muškoj viktimizaciji".

Kako navode stručnjaci, "manosfera" je prerasla u veoma profitabilnu onlajn industriju, koja zarađuje tako što promoviše "najekstremnije oblike mizoginije i muškosti zasnovane na osećaju povređenosti i ogorčenosti".

Jedan od autora studije, Kent Bjuz, ukazao je da se radi o poslovnom modelu, a ne o nekoj marginalnoj pojavi.

- Gnev i osećaj povređenosti su dobri za posao, pa sistem nagrađuje najekstremnije sadržaje. Javno zdravstvo već poseduje proverene mehanizme za suzbijanje štete koju uzrokuju komercijalni interesi, pa bi trebalo da ih iskoristi - dodao je on.

Prema rečima Bjuza, dečaci i muškarci nisu problem, već su to uslovi koji ih ostavljaju izolovanim i bez sigurne budućnosti, kao i kompanije koje profitiraju na njihovom gnevu i nesigurnosti.

Autori istraživanja su takođe ukazali na sve veće udaljavanje mladića širom sveta od obrazovanja, kao i na usamljenost, brige o novcu i društvenu isključenost.

Kako se navodi u studiji, ovi problemi mogu da ih učine podložnijim uticaju onlajn zajednica koje nude jednostavna objašnjenja za njihove poteškoće, a često ih i podstiču da za to okrive žene i feminizam.

Koautorka izveštaja Sara Hoks izjavila je da takozvana ''manosfera'' nudi dečacima i mladićima osećaj pripadnosti, identitet i objašnjenje zašto im život deluje teško.

- Pristup koji bi samo uklonio 'manosferu', a da zauzvrat ne ponudi nešto verodostojno, biće osuđen na neuspeh. Moramo dečacima da ponudimo nešto bolje, umesto da im samo govorimo šta treba da izbegavaju - zaključila je ona.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: "SREĆNA ŽENA - SREĆNA PORODICA": Muškarcima je poštovanje najvažnije | Ala Krečetova

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