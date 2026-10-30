BRITANSKI STRUČNJACI UPOZORAVAJU: Onlajn mizoginija je pitanje javnog zdravlja

BRITANSKI stručnjaci upozorili su da bi vlada te zemlje trebalo da onlajn mizoginiju na internetu tretira kao pitanje javnog zdravlja. Preporučuje se da se na isti način tretira i "manosfera", odnosno zajednica o problemima muškaraca.

Foto: Kunlathida Petchuen/Alamy/Profimedia

Autori teksta, koji je objavljen u časopisu Lanset, ukazali su da je neophodan koordinisan odgovor na ovu pojavu, u koji bi bile uključene škole, zdravstvene službe i organizacije u lokalnim zajednicama, kao kad je reč o pristupu prema upotrebi duvana i gojaznosti.

- Problemi muškaraca se u "manosferi" predstavljaju kao posledica feminizma, pri čemu se muški identitet pretvara u robu kroz proizvode i plaćene sadržaje koji normalizuju i osnažuju oblike muškosti štetne po zdravlje - navode autori istraživanja.

Oni su definisali manosferu kao "labavu mrežu onlajn zajednica, povezanih zajedničkim uverenjima o muškosti, mizoginiji i muškoj viktimizaciji".

Kako navode stručnjaci, "manosfera" je prerasla u veoma profitabilnu onlajn industriju, koja zarađuje tako što promoviše "najekstremnije oblike mizoginije i muškosti zasnovane na osećaju povređenosti i ogorčenosti".

Jedan od autora studije, Kent Bjuz, ukazao je da se radi o poslovnom modelu, a ne o nekoj marginalnoj pojavi.

- Gnev i osećaj povređenosti su dobri za posao, pa sistem nagrađuje najekstremnije sadržaje. Javno zdravstvo već poseduje proverene mehanizme za suzbijanje štete koju uzrokuju komercijalni interesi, pa bi trebalo da ih iskoristi - dodao je on.

Prema rečima Bjuza, dečaci i muškarci nisu problem, već su to uslovi koji ih ostavljaju izolovanim i bez sigurne budućnosti, kao i kompanije koje profitiraju na njihovom gnevu i nesigurnosti.

Autori istraživanja su takođe ukazali na sve veće udaljavanje mladića širom sveta od obrazovanja, kao i na usamljenost, brige o novcu i društvenu isključenost.

Kako se navodi u studiji, ovi problemi mogu da ih učine podložnijim uticaju onlajn zajednica koje nude jednostavna objašnjenja za njihove poteškoće, a često ih i podstiču da za to okrive žene i feminizam.

Koautorka izveštaja Sara Hoks izjavila je da takozvana ''manosfera'' nudi dečacima i mladićima osećaj pripadnosti, identitet i objašnjenje zašto im život deluje teško.

- Pristup koji bi samo uklonio 'manosferu', a da zauzvrat ne ponudi nešto verodostojno, biće osuđen na neuspeh. Moramo dečacima da ponudimo nešto bolje, umesto da im samo govorimo šta treba da izbegavaju - zaključila je ona.

(Tanjug)

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