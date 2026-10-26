PAPA LAV XIV SPREMAN ZA PUT POSLE OPERACIJE: Pred njim 31.000 kilometara i posete tri države!

PAPA Lav XIV otputovaće u Urugvaj, Argentinu i Peru u prvoj polovini novembra, kako je i bilo planirano, pošto njegov oporavak nakon operacije raka pluća protiče u pozitivnom pravcu i dovoljno je dobro da bi mogao da putuje, saopšteno je danas iz Vatikana.

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U saopštenju se navodi da se oporavak nakon operacije nastavlja, a najnoviji medicinski pregledi potvrđuju njegovo dobro zdravlje i povoljno kliničko stanje.

- Na osnovu trenutnog kliničkog statusa, kao i obavljenih instrumentalnih i laboratorijskih analiza, ne postoje kontraindikacije koje bi ga sprečile da krene na predstojeće putovanje - dodaje se u saopštenju, prenela je ANSA.

Putovanje u tri zemlje Južne Amerike je predviđeno za period od 6. do 17. novembra. Papa je danas izjavio da mu je drago što može da se vrati na kontinent na kojem je živeo. Putovanje uključuje Peru, gde je on dugi niz godina radio kao misionar pre nego što je tamo postao papski predstavnik, a čije državljanstvo poseduje, pored američkog.

Poglavar Katoličke crkve oporavlja se od operacije izvedene 13. oktobra, tokom koje su lekari uklonili donji režanj njegovog desnog plućnog krila i dijagnostikovali adenokarcinom pluća.

Očekuje se da će turneja pape Lava po Južnoj Americi biti jedno od najzahtevnijih putovanja u inostranstvo koje je neki katolički poglavar preduzeo u poslednjih nekoliko decenija, navodi Rojters. Planirano je da papa tokom ove turneje, koja obuhvata 10 gradova, pređe oko 31.000 kilometara i održi 36 govora.

(Tanjug)