Odbojkašice dobile protivnice: Sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom na Svetskom Kupu
ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u G grupi 21. Svetskog Kupa 2027. (nekadašnje svetsko prvenstvo) sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom, odlučeno je ovog ponedeljka žrebom u Los Anđelesu.
Za razliku od prethodnog šampionata planete odigranog 2025. godine, kad je naša selekcija takođe bila u grupi sa Ukrajinom i Kamerunom, sad je umesto Japana rival Kanada, jedan od dva domaćina prvenstva.
Svetski kup odigraće se od 20. avgusta do 5. septembra 2027. godine, a gradovi domaćini su Montreal i Kvebek siti u Kanadi, i Omaha, Orlando i Anahajm.
U Montrealu, Kvebek sitiju, Omahi i Orlandu će se igrati utakmice grupne faze, kao i mečevi osmine finala, dok će Anahajm biti domaćin četvrtfinala, polufinala i utakmica za medalje, finala i meča za treće mesto.
Posle tri odigrana meča, plasman u osminu finala izboriće po dve selekcije iz svake grupe, a zatim će se igrati četvrtfinalni mečevi, polufinale, meč za treće mesto i finale.
Grupa A: Italija, Belgija, Kolumbija, Portoriko;
Grupa C: Turska, Dominikanska Republika, Francuska, Egipat;
Grupa D: SAD, Tajland, Meksiko, Grčka;
Grupa E: Poljska, Nemačka, Slovenija, Kuba;
Grupa F: Japan, Rusija, Argentina, Bugarska;
Grupa G: Kanada, Srbija, Ukrajina, Kamerun;
Grupa H: Kina, Holandija, Švedska, Švajcarska.
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