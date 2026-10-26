Odbojkašice dobile protivnice: Sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom na Svetskom Kupu

ŽENSKA odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u G grupi 21. Svetskog Kupa 2027. (nekadašnje svetsko prvenstvo) sa Kanadom, Ukrajinom i Kamerunom, odlučeno je ovog ponedeljka žrebom u Los Anđelesu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za razliku od prethodnog šampionata planete odigranog 2025. godine, kad je naša selekcija takođe bila u grupi sa Ukrajinom i Kamerunom, sad je umesto Japana rival Kanada, jedan od dva domaćina prvenstva.

Svetski kup odigraće se od 20. avgusta do 5. septembra 2027. godine, a gradovi domaćini su Montreal i Kvebek siti u Kanadi, i Omaha, Orlando i Anahajm.

U Montrealu, Kvebek sitiju, Omahi i Orlandu će se igrati utakmice grupne faze, kao i mečevi osmine finala, dok će Anahajm biti domaćin četvrtfinala, polufinala i utakmica za medalje, finala i meča za treće mesto.

Posle tri odigrana meča, plasman u osminu finala izboriće po dve selekcije iz svake grupe, a zatim će se igrati četvrtfinalni mečevi, polufinale, meč za treće mesto i finale.

Grupa A: Italija, Belgija, Kolumbija, Portoriko;



Grupa C: Turska, Dominikanska Republika, Francuska, Egipat;Grupa D: SAD, Tajland, Meksiko, Grčka;Grupa E: Poljska, Nemačka, Slovenija, Kuba;Grupa F: Japan, Rusija, Argentina, Bugarska;Grupa G: Kanada, Srbija, Ukrajina, Kamerun;Grupa H: Kina, Holandija, Švedska, Švajcarska.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju