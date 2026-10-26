Košarka

Kakve vesti za Penjaroju! Partizanu olakšan posao protiv Žalgirisa!

С.С.

26. 10. 2026. u 17:51

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Crno-beli gostuju litvanskom gigantu u duplom kolu Evrolige.

Какве вести за Пењароју! Партизану олакшан посао против Жалгириса!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bez dileme jedan od najboljih košarkaša Žalgirisa, Najdžel Vilijams Gos, otputovaće u utorak za Barselonu na dodatne lekarske preglede. Razlog tome je pogoršana povreda zadnje lože, saopštio je litvanski klub.

Američki plejmejker, prema ranijim procenama, mogao bi da odsustvuje oko četiri nedelje, a dodatni pregledi trebalo bi da pomognu medicinskom timu da odredi precizniji plan povratka na parket.

Posle pregleda u Barseloni, nekadašnji igrač Partizana priključiće se ekipi u Bolonji, gde će u sredu pružiti podršku saigračima u duelu osmog kola Evrolige protiv Virtusa.

Svojevremeni miljenik "grobara" ima problem sa povredom još od prvog kola Evrolige i meča sa Crvenom zvezdom. Vratio se na teren protiv Efesa, ali je ponovo osetio bol u zadnjoj loži.

Photo: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog novih problema svog organizatora igre, Žalgiris je iz londonskog Lajonsa vratio Kinana Evansa, koga je tokom leta angažovao, a onda poslao na pozajmicu u britanski klub.

Litvanski tim trenutno je na skoru 3-4 i zauzima 12. mesto na tabeli Evrolige, a izostanak Vilijams-Gosa predstavlja dodatni problem u nastavku sezone.

Žalgiris će u sredu gostovati Virtusu, dok ga u petak očekuje duel sa Partizanom u Kaunasu, u okviru devetog kola Evrolige.

Sigurno da će izostanak nekadašnjeg igrača Jute, bar malo olakšati posao crno-belima i njihovom treneru Đoanu Penjaroji, koji u predstojeće duele ulaze posle pobede u evroligaškom večitom derbiju.

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