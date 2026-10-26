Košarka

Nikola Jokić je ovim potezom oduševio celu Srbiju!

М.П.

26. 10. 2026. u 06:45

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Utakmica između Denvera i Nju Orleansa, u kojoj su Nagetsi slavili posle produžetka sa 141:135, donela je scenu o kojoj priča cela zemlja.

Никола Јокић је овим потезом одушевио целу Србију!

Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Srbin je naterao Amerikanca da poštuje srpske običaje. Naime, Nikola Jokić se pre početka meča sreo sa svojim nekadašnjim saigračem Deandreom Džordanom, koji sada nosi dres Pelikansa, a njihov susret oduševio je domaću javnost.

Iako više ne igraju u istom timu, srpski centar i iskusni Amerikanac pokazali su da su zadržali izuzetno blizak odnos. Oni su se srdačno pozdravili tradicionalnim srpskim običajem, sa tri poljupca u obraz.

Ovaj zajednički ritual košarkaši su uskladili još tokom zajedničkih dana u Koloradu, a Džordan očigledno nije zaboravio srpsku tradiciju ni nakon promene sredine.

Pored ovog dirljivog momenta, Jokić je izdominirao i na parketu. Predvodio je Denver do pobede sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Ovim učinkom, Somborac je stigao do svog 222. tripl-dabla u karijeri računajući i plej-of, čime je pretekao Rasela Vestbruka (221) i ispisao novu stranicu NBA istorije. Sa druge strane, Deandre Džordan je meč završio sa devet postignutih poena.

 

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Košarkaši Denver nagetsa priredili su pravi spektakl pred domaćim navijačima, pošto su posle produžetka savladali Nju Orleans pelikanse rezultatom 141:135, iako su u jednom trenutku gubili sa čak 23 poena razlike. Najzaslužniji za veliki preokret bio je Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

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