Nikola Jokić je ovim potezom oduševio celu Srbiju!
Utakmica između Denvera i Nju Orleansa, u kojoj su Nagetsi slavili posle produžetka sa 141:135, donela je scenu o kojoj priča cela zemlja.
Srbin je naterao Amerikanca da poštuje srpske običaje. Naime, Nikola Jokić se pre početka meča sreo sa svojim nekadašnjim saigračem Deandreom Džordanom, koji sada nosi dres Pelikansa, a njihov susret oduševio je domaću javnost.
Iako više ne igraju u istom timu, srpski centar i iskusni Amerikanac pokazali su da su zadržali izuzetno blizak odnos. Oni su se srdačno pozdravili tradicionalnim srpskim običajem, sa tri poljupca u obraz.
Ovaj zajednički ritual košarkaši su uskladili još tokom zajedničkih dana u Koloradu, a Džordan očigledno nije zaboravio srpsku tradiciju ni nakon promene sredine.
Pored ovog dirljivog momenta, Jokić je izdominirao i na parketu. Predvodio je Denver do pobede sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Ovim učinkom, Somborac je stigao do svog 222. tripl-dabla u karijeri računajući i plej-of, čime je pretekao Rasela Vestbruka (221) i ispisao novu stranicu NBA istorije. Sa druge strane, Deandre Džordan je meč završio sa devet postignutih poena.
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