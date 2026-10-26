To nije čovek, to je monstrum! Svi gledaju i ne veruju šta radi Luka Dončić (VIDEO)

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su prošle noći u gostima Jutu sa 132:123, dok su šampioni NBA lige Njujork Niksi doživeli i treći poraz, ovog puta od Orlanda sa 111:102.

AP Photo/Lynne Sladky

Luka Dončić je postigao 52 poena, uz osam pogođenih trojki, i predvodio je Lejkerse do trijumfa protiv Jute.

U prvoj utakmici ove sezone u NBA ligi u kojoj je jedan igrač postigao 50 poena, Dončić je u završnici četvrte četvrtine postigao nekoliko važnih poena i pomogao Lejkersima da ostvare osmu pobedu u poslednjih devet mečeva protiv Jute.

Seriju od 14:5, kojom su Lejkersi preuzeli vođstvo, krunisao je sa dve vezane trojke, donevši svom timu prednost od 127:121 na 1:42 minuta do kraja.

Dončić je zabeležio i deset asistencija i sedam skokova. Ostin Rivs je dodao 29 poena za Lejkerse. Ovaj tandem je zajedno šutirao slobodna bacanja 21 od 24.

Lauri Markanen je bio najefikasniji u redovima Jute sa 28 poena, dok je Kijonte Džordž dodao 24 poena, devet skokova i deset asistencija.

Franc Vagner je postigao 21 od svoja 23 poena u četvrtoj četvrtini, a Orlando je pobedom od 111:102 naneo aktuelnim šampionima, Njujork Niksima, treći uzastopni poraz na startu sezone.

Vagner, koji je na početku utakmice imao šut iz igre jedan od deset, zabeležio je i 13 skokova i devet asistencija. Dezmond Bejn je dodao 22, Tristan da Silva 19, a Entoni Blek 18 poena za pobednički tim.

U redovia Niksa najefikasniji je bio Džejlen Branson sa 28 poena, Karl-Entoni Tauns je upisao 22 poena i 14 skokova, dok je ODži Anunobi takođe ubacio 22 poena.

Niksi su postali prvi branioci titule koji su počeli sezonu sa učinkom 0/3 još od Dalasa u sezoni 2011/12.

Košarkaši Minesote su na svom terenu pobedili Toronto sa 117:94.

Entoni Edvards je postigao 26 poena za 27 minuta i predvodio Minesotu prvoj utakmici na domaćem terenu ove sezone. Lamelo Bol je ubacio 15, a Džejden Mekdenijels 14 poena za pobednički tim.

U timu Toronta, koji je igrao bez Kavaja Lenarda, najbolji je bio Džakobi Volter sa 22 poena, dok je dva manje ubacio Ar Džej Beret.

Indijana je u gostima savladala Bruklin sa 136:109.

Tajris Halibarton je bio najbolji u pobedničkom timu sa 24 poena i deset asistencija, dok je tri poena manje ubacio Paskal Sijakam. Rezervni bek Nolan Traore postigao je 17 poena za Bruklin, koji je izgubio prve tri utakmice na startu sezone.

Oklahoma je kao domaćin slavila protiv Los Anđeles Klipersa sa 108:101 i tako ostala neporažena na startu sezone. Šej Gildžes-Aleksander je bio najefikasniji u redovima Oklahome sa 34 poena, dok je Adžaj Mičel sa klupe dodao 18 poena. Na drugoj strani, najbolji je bio Darijus Garland sa 16 poena.

Košarkaši Detroita su u gostima pobedili Filadelfiju sa 106:93, uz 26 poena Kejda Kaningema, a u gostima je slavio i Memfis koji je bio bolji od Sakramenta sa 123:112.