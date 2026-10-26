Košarka

HOROR POVREDA U NBA LIGI: Košarkaš Oklahome doživeo jeziv prelom, nije za one sa slabim stomakom (VIDEO)

Filip Milošević

26. 10. 2026. u 09:01

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Užasna scena u NBA ligi.

ХОРОР ПОВРЕДА У НБА ЛИГИ: Кошаркаш Оклахоме доживео језив прелом, није за оне са слабим стомаком (ВИДЕО)

AP Photo/Nate Billings

Košarkaš Oklahome, Džejlen Vilijams, doživeo je prelom noge na meču protiv Los Anđels Klipersa.

On je znet sa parketa na nosilima nakon što je zadobio ozbiljnu povredu donjeg dela leve noge. Klub nije odmah saopštio dijagnozu povrede, ali sam snimak užasnog pada dovoljan je da može da se nasluti ogroman problem za sjajnog saigrača Nikole Topića.

Pogledajte kako je izgledala povreda:

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