HOROR POVREDA U NBA LIGI: Košarkaš Oklahome doživeo jeziv prelom, nije za one sa slabim stomakom (VIDEO)

Užasna scena u NBA ligi.

AP Photo/Nate Billings

Košarkaš Oklahome, Džejlen Vilijams, doživeo je prelom noge na meču protiv Los Anđels Klipersa.

On je znet sa parketa na nosilima nakon što je zadobio ozbiljnu povredu donjeg dela leve noge. Klub nije odmah saopštio dijagnozu povrede, ali sam snimak užasnog pada dovoljan je da može da se nasluti ogroman problem za sjajnog saigrača Nikole Topića.

Pogledajte kako je izgledala povreda:

Jalen Williams reaction to his broken ankle after the play 🙏💔 https://t.co/dy2NMrYefA — LEBRONISKING (@BronTooTuff) October 26, 2026