Košarka

Šej Gildžus Aleksander u MVP izdanju: Oklahoma pobedila Kliperse

Filip Milošević

26. 10. 2026. u 08:36

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Košarkaši Oklahome savladali su Los Anđeles Kliperse sa 108:101 u noći za nama u NBA ligi.

Шеј Гилџус Александер у МВП издању: Оклахома победила Клиперсе

Foto: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

Na poluvremenu su Klipersi imali čak i prednost, međutim već do kraja treće četvrtine su preokrenuli a u četvrtoj deonici potvrdili pobedu i dominaciju.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Šej Gildžus-Aleksander sa 34 poena, Mičel je dodao 18, Karuzo i Hartenštajn po 12, dok je Nemac imao i 12 skokova.

Na drugoj strani, istakao se Garland sa 16 poena, Dan i Lopes su imali po 15, Senders 12.

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