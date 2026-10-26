Šej Gildžus Aleksander u MVP izdanju: Oklahoma pobedila Kliperse
Košarkaši Oklahome savladali su Los Anđeles Kliperse sa 108:101 u noći za nama u NBA ligi.
Na poluvremenu su Klipersi imali čak i prednost, međutim već do kraja treće četvrtine su preokrenuli a u četvrtoj deonici potvrdili pobedu i dominaciju.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Šej Gildžus-Aleksander sa 34 poena, Mičel je dodao 18, Karuzo i Hartenštajn po 12, dok je Nemac imao i 12 skokova.
Na drugoj strani, istakao se Garland sa 16 poena, Dan i Lopes su imali po 15, Senders 12.
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