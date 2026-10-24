Fudbal

Komo se ne boji nikoga: Četa Seska Fabregasa rutinski slavila i prišla Interu na dva boda zaostatka

В.М.

24. 10. 2026. u 17:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Komo je upisao važna tri boda u osmom kolu italijanskog prvenstva, pošto je na svom terenu savladao Sasuolo sa 2:0. Apsolutni junak domaćina bio je Anastasios Duvikas, koji je sa dva pogotka u drugom poluvremenu rešio pitanje pobednika.

Комо се не боји никога: Чета Сеска Фабрегаса рутински славила и пришла Интеру на два бода заостатка

Foto: AP Photo/Luca Bruno

Navijači Koma morali su da sačekaju nastavak utakmice kako bi videli golove, iako su u prvih 45 minuta imali razloga da se nadaju ranom vođstvu. Domaći su već u sedmom minutu zatresli mrežu preko Lukasa Da Kunje, ali je pogodak poništen nakon VAR provere zbog ofsajda.

Ni Sasuolo nije uspeo da sačuva radost zbog postignutog gola. Daril Bakola je u 42. minutu pronašao put do mreže, ali je i taj pogodak poništen zbog nedozvoljene pozicije, pa su ekipe na odmor otišle bez golova.

Nastavak je, međutim, doneo potpuno drugačiju sliku na terenu. Komo je pojačao ritam, a nagrada je stigla već u 49. minutu. Maksens Kakere je odlično uposlio Duvikasa, koji je iskoristio priliku i doveo domaćina do prednosti.

Grčki napadač nije se zaustavio na tome. Samo 11 minuta kasnije ponovo je bio na pravom mestu u kaznenom prostoru i drugim pogotkom postavio konačnih 2:0.

Sasuolo je nakon toga pokušao da promeni tok utakmice izmenama, ali nije uspeo ozbiljnije da ugrozi gol domaćina. Komo je sačuvao prednost do kraja i stigao do vredne pobede kojom nastavlja borbu za mesta pri vrhu tabele.

Ovim trijumfom četa Seska Fabregasa se popela na četvrto mesto i zaostaje dva boda za vodećim Interom koji sutra od 12.30 dočekuje Fiorentinu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zapretio: Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!
Svet

0 0

Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

24. 10. 2026. u 09:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac