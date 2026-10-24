Komo se ne boji nikoga: Četa Seska Fabregasa rutinski slavila i prišla Interu na dva boda zaostatka

Komo je upisao važna tri boda u osmom kolu italijanskog prvenstva, pošto je na svom terenu savladao Sasuolo sa 2:0. Apsolutni junak domaćina bio je Anastasios Duvikas, koji je sa dva pogotka u drugom poluvremenu rešio pitanje pobednika.

Foto: AP Photo/Luca Bruno

Navijači Koma morali su da sačekaju nastavak utakmice kako bi videli golove, iako su u prvih 45 minuta imali razloga da se nadaju ranom vođstvu. Domaći su već u sedmom minutu zatresli mrežu preko Lukasa Da Kunje, ali je pogodak poništen nakon VAR provere zbog ofsajda.

Ni Sasuolo nije uspeo da sačuva radost zbog postignutog gola. Daril Bakola je u 42. minutu pronašao put do mreže, ali je i taj pogodak poništen zbog nedozvoljene pozicije, pa su ekipe na odmor otišle bez golova.

Nastavak je, međutim, doneo potpuno drugačiju sliku na terenu. Komo je pojačao ritam, a nagrada je stigla već u 49. minutu. Maksens Kakere je odlično uposlio Duvikasa, koji je iskoristio priliku i doveo domaćina do prednosti.

Grčki napadač nije se zaustavio na tome. Samo 11 minuta kasnije ponovo je bio na pravom mestu u kaznenom prostoru i drugim pogotkom postavio konačnih 2:0.

Sasuolo je nakon toga pokušao da promeni tok utakmice izmenama, ali nije uspeo ozbiljnije da ugrozi gol domaćina. Komo je sačuvao prednost do kraja i stigao do vredne pobede kojom nastavlja borbu za mesta pri vrhu tabele.

Ovim trijumfom četa Seska Fabregasa se popela na četvrto mesto i zaostaje dva boda za vodećim Interom koji sutra od 12.30 dočekuje Fiorentinu.