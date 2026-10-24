MALIŠA IZ "MOJ ROĐAK SA SELA" OTIŠAO U HILANDAR: Evo kako danas izgleda glumac i čime se bavi (FOTO)

GLUMAC Lazar Dubovac briljirao je u čuvenoj seriji "Moj rođak sa sela", a sa samo 24 godine, našao se na setu rame uz rame sa glumačkim legendama poput Dragana Jovanovića i Tanasija Uzunovića.

Foto: D. Mišić, RTS printskrin

Uprkos velikoj konkurenciji i iskusnijim kolegama, Lazar je uspeo da se potpuno izdvoji i stvori lik koji se i danas pamti – uzornog i milog Mališu Maleševića.

Ulogu Mališe publika je zavolela zbog njegove iskrenosti i bliskosti sa običnim čovekom

Lazar je jednom prilikom objasnio kako je doživeo ovaj lik i kakva mu je bila reakcija kada je prvi put dobio scenario u ruke.

- Mališa je jedan momak iz naroda i zato su ga ljudi zavoleli i upamtili. Kad sam prvi put pročitao scenario, pomislio sam da bi svi želeli da budu mudri kao Rajko, šarmantni kao Drakče, misteriozni kao Vranić. U stvari, svi smo mi u biti jednostavni kao Mališa.

Glasine o zamonašenju

Iako su mu kritičari i publika predviđali veliku i bogatu karijeru na televiziji, Lazar se u jednom periodu potpuno povukao sa malih ekrana i iz javnog života. Ubrzo su medijima počele da kruže priče da se glumac okrenuo veri, počeo intenzivno da obilazi svetinje, pa čak i da planira da se zamonaši.

U javnosti su se odmah javila poređenja sa njegovim starijim kolegom Rastkom Lupulovićem, koji je svojevremeno takođe napustio uspešnu glumačku karijeru i primio monaški čin.

Lazar je kasnije potvrdio spekulacije da je proveo određeno vreme na Svetoj Gori.

Boravak u manastiru Hilandar doneo mu je mir, ali i duboka životna preispitivanja o kojima je kasnije otvoreno govorio.

- Nisam mogao da se nagledam lepote. Posle nekog vremena provedenog tamo čovek počne da preispituje sebe: zašto je na ovoj planeti, kuda odlazi naša energija i stečeno znanje. Zapitao sam se čemu jurnjava za poslom, svađe, dokazivanja.

Lazarov put pokazuje kako slava i svetla reflektora ponekad nisu dovoljni za sreću, i kako potraga za mirom i suštinskim smislom života može odvesti čoveka daleko od očiju javnosti, u tišinu i duhovnost.

(Puls online)