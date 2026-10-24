PROFESOR DR GIDEON GRAJF NA SAJMU KNJIGA: Posetio štand Fondacije „Za srpski narod i državu”
Ugledni izraelski istoričar, profesor dr Gideon Grajf, jedan od istaknutih svetskih istraživača Holokausta, posetio je štand Fondacije „Za srpski narod i državu” na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga.
Njegov dolazak predstavlja jedan od značajnih događaja ovogodišnjeg sajamskog nastupa Fondacije i svedoči o važnosti međunarodne naučne saradnje, kao i o tradicionalno bliskim odnosima srpskog i jevrejskog naroda.
Profesor Grajf decenijama se bavi proučavanjem Holokausta, sa posebnim osvrtom na stradanja jevrejskog naroda tokom Drugog svetskog rata. Njegov naučni rad obuhvata istraživanje nacističkih logora, svedočanstava preživelih i mehanizama sistematskog progona i uništavanja ljudi. Značajan deo svog istraživačkog angažovanja je posvetio i stradanju Srba, Jevreja i Roma na prostoru Nezavisne Države Hrvatske, ukazujući na neophodnost temeljnog i dokumentovanog proučavanja istorijskih događaja.
Povodom njegovog boravka na Beogradskom sajmu knjiga, posebna pažnja je posvećena predstavljanju izdanja „Svedočanstvo i četkica”, koje kroz spoj istorijskog svedočanstva i umetničkog izraza približava čitaocima potresne sudbine ljudi čija su iskustva trajno svedočanstvo jednog vremena. Ovakva dela imaju posebnu vrednost jer omogućavaju da se veliki istorijski događaji sagledaju i kroz lične priče pojedinaca.
Gostovanje profesora Grajfa ujedno je i prilika da se istakne značaj povezivanja naučne zajednice, izdavača i čitalačke publike. U vremenu u kojem su istorijske teme često predmet različitih tumačenja, naročitu važnost imaju istraživanja zasnovana na arhivskoj građi, dokumentima i neposrednim svedočanstvima.Kroz svoju izdavačku delatnost, Fondacija „Za srpski narod i državu” nastoji da upravo takva saznanja učini dostupnim široj javnosti.
Objavljivanjem naučnih i stručnih publikacija, kao i dela posvećenih istoriji, kulturi i savremenim društvenim pitanjima, Fondacija doprinosi obogaćivanju domaće izdavačke scene i podsticanju argumentovanog javnog dijaloga.
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