Đorđe Jovanović iz sjajne pozicije nije dao gol (VIDEO)

NEVEROVATAN promašaj napadača Čukaričkog.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Đorđe Jovanović se vratio na Banovo brdo i na utakmici protiv bivšeg kluba Partizana nije dao gol iz odlične pozicije.

Sjajno je centirao Zlatan Šehović, a napadač "brđana" sa nekoliko metara glavom poslao loptu preko gola.

Ipak, to nije koštalo Čukarički koji je u prvom poluvremenu postigao dva gola. Oba puta je strelac bio Milan Đoković.

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