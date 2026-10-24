Fudbal

Đorđe Jovanović iz sjajne pozicije nije dao gol (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

24. 10. 2026. u 17:05

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NEVEROVATAN promašaj napadača Čukaričkog.

Ђорђе Јовановић из сјајне позиције није дао гол (ВИДЕО)

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Đorđe Jovanović se vratio na Banovo brdo i na utakmici protiv bivšeg kluba Partizana nije dao gol iz odlične pozicije.

Sjajno je centirao Zlatan Šehović, a napadač "brđana" sa nekoliko metara glavom poslao loptu preko gola.

Ipak, to nije koštalo Čukarički koji je u prvom poluvremenu postigao dva gola. Oba puta je strelac bio Milan Đoković.

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