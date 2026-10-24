Košarka

Posle pobede u večitom derbiju! Potez Penjaroje oduševiće Grobare!

С.С.

24. 10. 2026. u 17:25

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Regionalni vicešampion gostuje u Subotici.

После победе у вечитом дербију! Потез Пењароје одушевиће Гробаре!

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana u najzanimljivijem meču 5. kola ABA lige, grupa B, gostuju u Subotici.

Crno-beli će posle pobede u evroligaškom večitom derbiju protiv Crvene zvezde, pokušati da se "osvete" Spartaku za prošlosezonsku senzaciju, kada su "plavi golubovi" osvojili titulu KLS i šokirali klub iz Humske u finalnoj seriji.

Utakmica u "Dudovoj šumi" igra se od 20.30 časova, a prema saznanjima "Meridian sporta", sa ekspedicijom je otputovao i novajlija Antonio Rivs, koji je prethodno registrovan za nastupe u regionalnom takmičenju, pa se očekuje da protiv srpskog šampiona upiše prve minute u crno-belom dresu.

FOTO: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia

Navijači Partizana su očekivali da će njihov novi miljenik zaigrati već protiv Zvezde, ali pošto nije imao pravo u tom meču, nema sumnje da će se to dogoditi već večeras u okršaju sa Subotičanima.

Penjarojin tim je prvi na tabeli sa maksimalnim skorom 3-0, dok je Spartak na skoru 2-1.

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