"Normalno da mi nije drago zbog Partizana..." Lazar Marković nakon pobede u Humskoj sa Čukaričkim
Čukarički je slavio protiv Partizana u Humskoj sa 2:0 u okviru 13. kola Superlige Srbije.
Nakon meča, bivši fudbaler Partizana a sad član ekipe sa Banovog brda Lazar Marković rekao je da su mu emocije pomešane.
- Netipičan osećaj, ali sve je to fudbal, život, sport… Normalno da mi nije drago zbog Partizana, ali nadam se da će se klub oporaviti i dići. Drago mi je što sam sa vratio na mesto na kome sam proveo ceo život. Čukarički igra dobar, organizovan fudbal, ima sistem. Dobra ekipa, dobar trener, zbog toga mi se svidelo ovde, nadam se da ćemo ući u plej-of i izboriti Evropu - poručio je Marković.
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