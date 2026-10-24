Svet

HAOS NA ULICAMA TIRANE: Demonstranti žestoko napali policiju kamenicama i Molotovljevim koktelima

V.N.

24. 10. 2026. u 19:03

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Sukobi demonstranata i policije izbili su danas u centru Tirane, gde su okupljeni gađali policiju kamenicama i Molotovljevim koktelima, dok su snage bezbednosti upotrebile velike količine suzavca.

ХАОС НА УЛИЦАМА ТИРАНЕ: Демонстранти жестоко напали полицију каменицама и Молотовљевим коктелима

Foto: Printskrin

Demonstranti su zapalili ulazna vrata ministarstva životne sredine u centru Tirane, dok su snage bezbednosti upotrebile velike količine suzavca kako bi rasterale okupljene na Skenderbegovom trgu, javlja albanski portal Report TV.  Vatra na vratima ministarstva ugašena je nakon nekoliko trenutaka, dok su se plamenovi pojavili i na prozoru iste zgrade. 

Istovremeno, veliki broj demonstranata okupio se na Skenderbegovom trgu, gde je policija ispalila velike količine suzavca, prenosi albanski Juronjuz. 

Između sedišta Socijalističke partije Albanije i Lutkarskog pozorišta raspoređene su policijske snage, dok je jedan maskirani demonstrant viđen kako ispaljuje kamenje iz praćke na trgu. 
Područje u blizini sedišta Socijalističke partije i Banke Albanije prekriveno je suzavcem.
Situacija na Skenderbegovom trgu prerasla je u direktan sukob demonstranata i policije. 
Demonstranti, koji su se nalazili na strani trga kod zgrade poznate kao "15-spratnica", gađali su policiju kamenicama, tvrdim predmetima i Molotovljevim koktelima, dok su se pripadnici policije, raspoređeni u blizini Banke Albanije, postavili u odbrambene formacije i odgovorili upotrebom suzavca.

Kako navodi albanski Juronjuz, protest Demokratske partije održava se u znak solidarnosti i podrške protestima studenata, koji traju već 12 dana.

Albanski premijer Edi Rama ranije danas ponovo je pozvao na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani i drugim albanskim gradovima.

Rama je objavio video-snimak na Fejsbuku na kojem se vidi kameni sto ispred njegove kancelarije na kojem su postavljeni papiri na kojima piše "dijalog".

Rama je i prethodnih dana postavljao stolice i klupe ispred svog kabineta, pozivajući studente na dijalog, ali su oni odbili pozive.

U Albaniji se već 12 dana održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih.

Protesti studenata su prerasli u šire demonstracije protiv vlade Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

 

Uskoro opširnije

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