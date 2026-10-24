ŽELIM DA LJUDI PREPOZNAJU MENE: Bojanu Srdanović godinama porede sa Natašom Bekvalac (FOTO)

BOJANU Srdanović, koja je pažnju javnosti privukla učešćem u jednom muzičkom takmičenju, godinama porede sa Natašom Bekvalac, a mlada pevačica ne krije da joj takva poređenja prijaju.

Foto: Marko Arsić

Ipak, njena želja je da izgradi sopstveni muzički put i da publika prepozna njen glas, emociju i stil.

Do sada je objavila tri singla, „Mozaik“, „Dijamant“ i „Mogu ja“, a poslednji joj je posebno blizak. Svaka pesma za nju predstavlja korak dalje u muzičkom sazrevanju, dok joj je najvažnije da ostane verna sebi i onome što želi da prenese slušaocima.

– Naravno da mi je kompliment kada me porede sa nekim ko ima takvu karijeru, toliko prepoznatljivih pesama i predivno izgleda. Nataša ostavlja veliki trag na našoj sceni. Ipak, moja najveća želja je da ljudi vremenom prepoznaju mene, moj glas, moju emociju i način na koji ja doživljavam muziku – ističe Srdanovićeva.

Pored muzičkog izraza, pažnju privlači i utisak koji ostavlja na ljude. Priznaje da je neki doživljavaju kao hladnu i uobraženu, ali veruje da se slika menja kada je bolje upoznaju.

– Slažem se da možda tako delujem na prvi pogled, ali oni koji me zaista upoznaju i malo porazgovaraju sa mnom vrlo brzo promene mišljenje. FOTO: Nenad Bakajin

Za nju je važno da pesme ne budu samo put do popularnosti, već i način da pokaže svoje emocije i ličnost. Iako bi volela da snimi veliki hit, ne želi da zbog uspeha odustane od sopstvenih principa.

– Važnije mi je da publika prepozna moj zvuk i glas. Naravno, volela bih da imam veliki hit, ali mislim da je ipak važnije da ljudi zavole mene i moju muziku. Želim da budem uspešna, ali ne po cenu toga da izgubim sebe u tom procesu - zaključila je Bojana.

Mlada pevačica tako nastavlja da gradi karijeru korak po korak, sa željom da njene pesme pronađu put do publike, a njeno ime vremenom postane prepoznatljivo po sopstvenom muzičkom pečatu.

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