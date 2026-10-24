BROJ ŽRTAVA NAPADA U PRAVOSLAVNOJ CRKVI U JORDANU RASTE: Potvrđeno 9 mrtvih, skoro 40 ranjeno, nekoliko se bori za život (FOTO)
BROJ poginulih u jučerašnjem terorističkom napadu na hrišćansku zajednicu u Jordanu porastao je na devet, potvrdili su jutros medicinski zvaničnici.
Prema zvaničnim podacima Direktorata za javnu bezbednost Jordana, prvi zvanični bilans je zapravo bio 7 mrtvih i 27 ranjenih, a broj je kasnije tokom noći i jutra porastao na 9 mrtvih i ukupno 40 povređenih
Među poginulima su većinom pripadnici hrišćanske zajednice, uključujući dvojicu starijih muškaraca i jednu ženu koji su bili na samom ulazu u dvorište crkve.
Medicinski izvori su potvrdili da među žrtvama ima i nekoliko mlađih osoba, dok se lekari i dalje bore za živote teže ranjenih u obližnjim medicinskim centrima.
Masovna potera u toku
Bezbednosne snage Jordana pokrenule su masovnu poteru za napadičama i potpuno su blokirali južnu provinciju Karak.
Vojska i Specijalne jedinice Jordana podigle su kontrolne punktove na svim izlazima iz pokraje, a vojni helikopteri nadleću nenaseljena planinska područja za koja se sumnja da skuže kao skrovišta napadaima.
Operativne akcije i pretresi kuća su u toku i u nekoliko okolnih sela.
Pojačano je i obezbeđenje oko tržnih centara, luksuznih hotela i ambasada u Amanu kako bi se sprečili potencijalni koordinisani napadi na druge ciljeve.
Otkriveni detalji napada
Tragedija se dogodila tokom sahrane uglednog meštanina, unutar dvorišta grčke pravoslavne crkve Sv. Đorđa.
Oko 15 časova po lokalnom vremenu, kada je većina okupljenih vernika izlazila iz zgrade crkve i kretala se prema groblju, ispred glavne kapije se naglo zaustavilo vozilo.
Iz vozila su potom izašča trojica maskiranih muškaraca naoružanih automatskim puškama i otvorili nasumičnu i gustu vatru direktno u masu ljudi.
Svedoci su za lokalne medije izjavili da su napadači pucali bez prestanka nekoliko minuta, ciljajući čak i na decu i žene dok su pokušavali da pronađu zakon.
Nakon što su ispraznili okvire, napadači su ušli i vozilo i krenuli ka nepristupačnom delu u planinama koje okružuju Karak pre nešto što je policija uspela da stigne na mesto nesreće.
Prvi rezultati istrage ukazuju da se radi o organizovanoj, radikalizovanoj terorističkoj ćeliji koja već duže vreme deluje u južnim provincijama Jordana.
Oglasile se jordanske vlasti
Jordanski ministar unutrašnjih poslova Mazen Al-Faraja potvrdio je da bezbednosne službe poseduju jasne snimke sa nadzornih kamera crkvenog kompleksa, na osnovu kojih su vozilo i napadači brzo identifikovani.
Premijer Jordana Džafar Hasan je oštro osudio ovaj čin i istakao da je "primarni cilj terorista bio rušenje nacionalnog jedinstva i veštačko izazivanje verskih sukoba".
Takođe, jordanske vlasti navode da postoji zabrinutost da bi ovaj izolovani, ali brutalni incident mogao negativno da utiče na sektor tuzima koji se smatra jednim od ključnih stubova ekonomije kraljevine.
(NPR/Katar Njuz/Rojters)
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