Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Igokea – Crvena zvezda
Košarkaši Crvene zvezde u subotu od 18 časova gostuju Igokei u Republici Srpskoj, u okviru petog kola ABA lige. Crveno-beli žele da stignu do treće pobede u regionalnom takmičenju i vrate se na pobednički kolosek nakon poraza u večitom derbiju.
Ekipa koju predvodi Ibon Navaro izgubila je od Partizana rezultatom 85:82, čime je prekinuta njena serija od četiri uzastopna trijumfa u Evroligi. Zvezdu sada očekuje neugodno gostovanje, na kojem će pokušati da popravi utisak i nastavi borbu za što bolji plasman u ABA ligi.
Beogradski crveno-beli dosad su zabeležili dve pobede i jedan poraz. Nakon neuspeha protiv FMP-a na početku sezone, savladali su Budućnost i Krku. Sa takvim učinkom trenutno zauzimaju peto mesto u grupi B.
Igokea u susret ulazi sa skorom 1-2 i nalazi se među ekipama koje su sezonu započele sa negativnim učinkom. Pored tima iz Laktaša, u toj grupi su i Cibona sa jednom pobedom i tri poraza, kao i Krka, koja još nema trijumf.
Crvenoj zvezdi u prilog ide i tradicija, pošto je vezala čak 11 pobeda protiv Igokee. Ipak, beogradski tim moraće da opravda ulogu favorita na parketu i pokaže da je poraz u derbiju nije uzdrmao.
Direktan TV prenos utakmice Igokea – Crvena zvezda možete pratiti u subotu od 18 časova na kanalu TV Arena Sport Premium 1.
Preporučujemo
DONČIĆ ŠOKIRAO NBA! Pogledajte šta je Luka uradio zapanjilo internet
24. 10. 2026. u 09:26
Bili su reprezentativci, branili boje večitih, a sada sa Čukom napadaju Partizan!
24. 10. 2026. u 09:00
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Spartak - Partizan
24. 10. 2026. u 08:23
Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Partizan – Čukarički
24. 10. 2026. u 07:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres
Partizan želi još jedno pojačanje.
23. 10. 2026. u 19:12
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)