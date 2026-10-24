Košarka

Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Igokea – Crvena zvezda

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 10. 2026. u 08:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši Crvene zvezde u subotu od 18 časova gostuju Igokei u Republici Srpskoj, u okviru petog kola ABA lige. Crveno-beli žele da stignu do treće pobede u regionalnom takmičenju i vrate se na pobednički kolosek nakon poraza u večitom derbiju.

Ево где можете гледати ТВ пренос утакмице Игокеа – Црвена звезда

FOTO: N. Skenderija

Ekipa koju predvodi Ibon Navaro izgubila je od Partizana rezultatom 85:82, čime je prekinuta njena serija od četiri uzastopna trijumfa u Evroligi. Zvezdu sada očekuje neugodno gostovanje, na kojem će pokušati da popravi utisak i nastavi borbu za što bolji plasman u ABA ligi.

Beogradski crveno-beli dosad su zabeležili dve pobede i jedan poraz. Nakon neuspeha protiv FMP-a na početku sezone, savladali su Budućnost i Krku. Sa takvim učinkom trenutno zauzimaju peto mesto u grupi B.

Igokea u susret ulazi sa skorom 1-2 i nalazi se među ekipama koje su sezonu započele sa negativnim učinkom. Pored tima iz Laktaša, u toj grupi su i Cibona sa jednom pobedom i tri poraza, kao i Krka, koja još nema trijumf.

Crvenoj zvezdi u prilog ide i tradicija, pošto je vezala čak 11 pobeda protiv Igokee. Ipak, beogradski tim moraće da opravda ulogu favorita na parketu i pokaže da je poraz u derbiju nije uzdrmao.

Direktan TV prenos utakmice Igokea – Crvena zvezda možete pratiti u subotu od 18 časova na kanalu TV Arena Sport Premium 1.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zapretio: Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!
Svet

0 0

Tramp zapretio: "Kad završimo sa Iranom, vi ste sledeći!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je će se Vašington pozabaviti Kubom nakon što reši pitanje Irana, najavljujući da bi američki brodovi mogli da se zaustave u blizini kubanske obale, nakon čega bi američki državni sekretar Marko Rubio bio upućen da postigne dogovor.

24. 10. 2026. u 09:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres