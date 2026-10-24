Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Igokea – Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde u subotu od 18 časova gostuju Igokei u Republici Srpskoj, u okviru petog kola ABA lige. Crveno-beli žele da stignu do treće pobede u regionalnom takmičenju i vrate se na pobednički kolosek nakon poraza u večitom derbiju.

FOTO: N. Skenderija

Ekipa koju predvodi Ibon Navaro izgubila je od Partizana rezultatom 85:82, čime je prekinuta njena serija od četiri uzastopna trijumfa u Evroligi. Zvezdu sada očekuje neugodno gostovanje, na kojem će pokušati da popravi utisak i nastavi borbu za što bolji plasman u ABA ligi.

Beogradski crveno-beli dosad su zabeležili dve pobede i jedan poraz. Nakon neuspeha protiv FMP-a na početku sezone, savladali su Budućnost i Krku. Sa takvim učinkom trenutno zauzimaju peto mesto u grupi B.

Igokea u susret ulazi sa skorom 1-2 i nalazi se među ekipama koje su sezonu započele sa negativnim učinkom. Pored tima iz Laktaša, u toj grupi su i Cibona sa jednom pobedom i tri poraza, kao i Krka, koja još nema trijumf.

Crvenoj zvezdi u prilog ide i tradicija, pošto je vezala čak 11 pobeda protiv Igokee. Ipak, beogradski tim moraće da opravda ulogu favorita na parketu i pokaže da je poraz u derbiju nije uzdrmao.

Direktan TV prenos utakmice Igokea – Crvena zvezda možete pratiti u subotu od 18 časova na kanalu TV Arena Sport Premium 1.