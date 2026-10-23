MMA lepotica imala peh sa grudima tokom borbe, pa zbog toga zaradila 500.000 (VIDEO)
Dobila je batine, ali i novac
Lusero Akosta, atraktivna borkinja iz Meksika, debitovala je u petak uveče u Čikagu pod okriljem prestižne PFL promocije u meču protiv Šenon Klark. Ipak, umesto po pobedi, njen nastup postao je viralan iz sasvim drugih razloga.
Akosta je u trećoj rundi pretrpela težak i krvav nokaut. Dok je bila prikovana za pod i primala seriju razornih udaraca laktovima, njen sportski grudnjak se pomerio, pa su gledaoci u direktnom prenosu imali priliku da vide njene gole grudi. Sudija je ubrzo prekinuo borbu, ali je snimak peha munjevitom brzinom preplavio društvene mreže.
Ipak, čini se da Meksikanka nije previše očajavala. Ona je na svojim društvenim mrežama otkrila da joj je ovaj incident doneo pravu finansijsku eksploziju na platformi za odrasle „Onlifens“, gde je navodno inkasirala čak 500.000 dolara u roku od nekoliko dana!
– Dodatna uplata na Onlifensu zato što su nam ispale bradavice tokom PFL prenosa uživo. Baš slatko. Zvanični sponzor – napisala je Akosta uz dozu ironije na svom Instagram profilu.
Ovim porazom prekinut je njen niz od četiri uzastopne pobede, pa njen MMA skor sada iznosi 6-3. Uprkos teškim batina i neprijatnosti, Akosta je poslala ohrabrujuću poruku svojim navijačima.
– Uprkos tome što šest godina nisam radila borbu pred velikom publikom i što sam imala godinu i po dana pauze protiv ovako snažne protivnice, ponosna sam na sebe. Ovo je tek početak. Obećavam vam da ću se vratiti još jača i gladnija uspeha – poručila je borkinja.
Lusero Akosta od ranije je poznata po privlačenju pažnje na internetu – svojevremeno je postala senzacija kada je objavila snimke na kojima u bikiniju trenira pod vodom, a na Instagramu je trenutno prati više od pola miliona ljudi.
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