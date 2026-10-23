Crvena zvezda izgubila prvi put posle deset meseci!

SVAKOJ seriji dođe kraj!

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Naime, košarkašice Crvene zvezde izgubile su prvi put posle deset meseci! Bereta Famila slavila je u drugom kolu Evrolige sa 84:72. Prethodni poraz Crvena zvezda doživela je u plej-ofu Evrokupa, kada je izgubila od Panatinaikosa. Bilo je to u decembru prošle godine.

Utakmica u Skiju prelomljena je u trećoj deonici, kada je najtrofejniji italijanski klub uspeo da napravi veliku razliku.

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Izabranice Marine Maljković nisu bile na nivou kao u prvom poluvremenu i dozvolile su rivalu da se odvoji. Na početku poslednje četvrtine razlika je iznosila čak 21 poen. Pokušavale su crveno-bele da se vrate serijama, ali nisu mogle ozbiljnije da zaprete rivalu.

Na ruku im nije išlo ni to što su pogodile samo četiri od 20 pokušaja za tri, dok je domaći tim ubacio 11 od 27 lopti sa distance. Letonka Kitija Laksa bila je najefikasnija sa 24 poena. U srpskom timu istakla se Elaja Kolijer sa 19 poena.

Narednu utakmicu ekipa Marine Maljković igraće protiv Galatasaraja. Podsećamo, crveno-bele u grupi B sada imaju skor od pobede i poraza.