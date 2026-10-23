JEDNA BANJA JE NAJOMILJENIJA: Poznato gde penzioneri najradije "troše" turističke vaučere

SOKOBANjA, Vrnjačka Banja i Zlatibor bili su među najtraženijim destinacijama za korišćenje turističkih vaučera u Srbiji, pokazuju podaci o ovogodišnjem programu podrške domaćem turizmu. Najviše prijava za boravak podneto je za Sokobanju - čak 9.271, dok su Vrnjačka Banja i Zlatibor zabeležili 5.093, odnosno 3.425 prijava.

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Prijava za turističke vaučere počela je 3. avgusta, a svih 30.000 vaučera podeljeno je već 6. avgusta, što pokazuje veliko interesovanje građana za ovu vrstu pomoći.

Vlada Srbije opredelila je 300 miliona dinara za program, odnosno po 10.000 dinara za svakog korisnika. Vaučeri su mogli da se iskoriste za boravak u turističkim destinacijama širom zemlje, uz uslov od najmanje pet noćenja.

Program je bio namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili među najbrojnijim korisnicima ove podrške domaćem turizmu, saopšteno je ranije iz Ministarstva turizma i omladine.

Beograd prvi po broju prijava, slede Novi Sad i Niš

Kada je reč o mestima iz kojih su građani podnosili prijave, na prvom mestu našao se Beograd sa 4.985 prijava. Slede Novi Sad sa 2.166 i Niš sa 1.907 prijava.

Među gradovima iz kojih je takođe stigao veliki broj prijava izdvajaju se Kruševac sa 1.842 i Pančevo sa 1.818 prijava.

Za korišćenje vaučera građanima je bilo na raspolaganju 2.450 prijavljenih ugostiteljskih objekata širom Srbije, što je omogućilo izbor različitih destinacija i vrsta smeštaja.

Podaci pokazuju da su banje i planinski centri i ove godine privukli veliki broj korisnika, dok je Beograd prednjačio po broju prijava prema mestu iz kog su građani konkurisali za vaučere.

(Direktno)