VJERICA RADETA UPOZORAVA: Blokaderi su plaćeni da bi uništili Srbiju i ustavni poredak

ONO što bi se desilo 26. oktobra ove godine (ako bi blokaderi pobedili na izborima) je neuporedivo gore i lošije od onog što se desilo 6. oktobra, odnosno posle 5. oktobra 2000. godine, smatra potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

Foto: Printskrin TV Prva

- Deo ljudi koji su učestvovali u Petom oktobru, koji su tada bili otporaši i neki mladi aktivisti stranaka, oni su tada imali između 20 i 30 godina, oni su sada uglavnom nosioci svih ovih aktivnosti. Oni koji su tada učestvovali, a imali su na primer 50-ak godina, sad su tu njihovi sinovi, ćerke, njihova deca. Znači to je raslo i živelo sve ove godine u tom antisrpskom i antidržavnom nekom sistemu u svojoj glavi, u svojoj kući - kazala je Radeta za Informer TV.

.@VjericaR: Ono što bi se desilo 26. oktobra ove godine (ako bi blokaderi pobedili na izborima) je neuporedivo gore i lošije od onog što se desilo 6. oktobra, odnosno posle 5. oktobra 2000. godine. Deo ljudi koji su učestvovali u Petom oktobru, koji su tada bili otporaši i neki mladi aktivisti stranaka, oni su tada imali između 20 i 30 godina, oni su sada uglavnom nosioci svih ovih aktivnosti. Oni koji su tada učestvovali, a imali su na primer 50-ak godina, sad su tu njihovi sinovi, ćerke, njihova deca. Znači to je raslo i živelo sve ove godine u tom antisrpskom i antidržavnom nekom sistemu u svojoj glavi, u svojoj kući. TV Informer, emisija "Prve info", 14. oktobar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) October 15, 2026

Blokaderi su plaćeni da bi uništili Srbiju i ustavni poredak, rekla je Radeta za Kurir TV.

- Njih ne interesuju izbori, ni rezultati izbora, oni hoće izbornu noć i da završe obojenu revoluciju - izjavila je ona.

.@VjericaR: Blokaderi su plaćeni da bi uništili Srbiju i ustavni poredak. Njih ne interesuju izbori, ni rezultati izbora, oni hoće izbornu noć i da završe obojenu revoluciju. TV Kurir, emisija "Usijanje", 14. oktobar 2026. https://t.co/Ydkc2tFD5P — Srpski radikali (@srpski_radikali) October 19, 2026