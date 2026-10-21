Politika

VJERICA RADETA UPOZORAVA: Blokaderi su plaćeni da bi uništili Srbiju i ustavni poredak

Novosti online

21. 10. 2026. u 17:07

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ONO što bi se desilo 26. oktobra ove godine (ako bi blokaderi pobedili na izborima) je neuporedivo gore i lošije od onog što se desilo 6. oktobra, odnosno posle 5. oktobra 2000. godine, smatra potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

ВЈЕРИЦА РАДЕТА УПОЗОРАВА: Блокадери су плаћени да би уништили Србију и уставни поредак

Foto: Printskrin TV Prva

- Deo ljudi koji su učestvovali u Petom oktobru, koji su tada bili otporaši i neki mladi aktivisti stranaka, oni su tada imali između 20 i 30 godina, oni su sada uglavnom nosioci svih ovih aktivnosti. Oni koji su tada učestvovali, a imali su na primer 50-ak godina, sad su tu njihovi sinovi, ćerke, njihova deca. Znači to je raslo i živelo sve ove godine u tom antisrpskom i antidržavnom nekom sistemu u svojoj glavi, u svojoj kući - kazala je Radeta za Informer TV.

Blokaderi su plaćeni da bi uništili Srbiju i ustavni poredak, rekla je Radeta za Kurir TV.

- Njih ne interesuju izbori, ni rezultati izbora, oni hoće izbornu noć i da završe obojenu revoluciju - izjavila je ona.

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