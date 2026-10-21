VJERICA RADETA UPOZORAVA: Blokaderi su plaćeni da bi uništili Srbiju i ustavni poredak
ONO što bi se desilo 26. oktobra ove godine (ako bi blokaderi pobedili na izborima) je neuporedivo gore i lošije od onog što se desilo 6. oktobra, odnosno posle 5. oktobra 2000. godine, smatra potpredsednik SRS Vjerica Radeta.
- Deo ljudi koji su učestvovali u Petom oktobru, koji su tada bili otporaši i neki mladi aktivisti stranaka, oni su tada imali između 20 i 30 godina, oni su sada uglavnom nosioci svih ovih aktivnosti. Oni koji su tada učestvovali, a imali su na primer 50-ak godina, sad su tu njihovi sinovi, ćerke, njihova deca. Znači to je raslo i živelo sve ove godine u tom antisrpskom i antidržavnom nekom sistemu u svojoj glavi, u svojoj kući - kazala je Radeta za Informer TV.
Blokaderi su plaćeni da bi uništili Srbiju i ustavni poredak, rekla je Radeta za Kurir TV.
- Njih ne interesuju izbori, ni rezultati izbora, oni hoće izbornu noć i da završe obojenu revoluciju - izjavila je ona.
Preporučujemo
VUČIĆ SE OBRAĆA PRED KRCATIM TRGOM U NIŠU: Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"
21. 10. 2026. u 16:00 >> 18:27
BLOKADERI ŽELE SRBIJU BEZ IDENTITETA
21. 10. 2026. u 17:36
VUČIĆ SA NEDELjKOM BILKIĆEM PRED VELIKI SKUP: "Kec u Nišu!" (VIDEO)
21. 10. 2026. u 17:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)