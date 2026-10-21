Dobrić pred derbi: Očekujem kvalitetnu utakmicu u kojoj će odlučivati detalji (VIDEO)

Kapiten Crvene zvezde smatra da se protivnik ne sme potceniti uprkos nizu poraza, a ističe da će o pobedniku odlučivati koncentracija i pristup u završnici utakmice.

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Ognjen Dobrić govorio je pred prvi evroligaški okršaj Crvene zvezde i Partizana u novoj sezoni, naglasivši da prethodni rezultati crno-belih ne predstavljaju realan pokazatelj njihovog kvaliteta. Iako Partizan iza sebe ima tri uzastopna poraza, kapiten crveno-belih ne smatra da se njegov rival nalazi u ozbiljnoj krizi.

Dobrić je istakao da Zvezda jeste u dobrom rezultatskom ritmu, ali da ekipa još ima prostora za napredak.

- Ne mislim da su oni u nekom problemu. Imali su dobar period, a zatim nekoliko poraza, delom i zbog zahtevnog rasporeda. Sa druge strane, ni mi još nismo u najboljoj formi. Napredujemo iz utakmice u utakmicu, ali verujem da ova ekipa može mnogo više - poručio je kapiten crveno-belih.

Govoreći o značaju predstojećeg duela, Dobrić je podsetio da večiti derbi uvek ima posebnu težinu, bez obzira na trenutak u sezoni. Crvenu zvezdu očekuje gostovanje pred navijačima Partizana, zbog čega će, kako kaže, biti važno da igrači ostanu usmereni isključivo na dešavanja na terenu.

Kapiten Zvezde otkrio je i da je sa saigračima razgovarao o specifičnosti derbija i onome što ovakvi mečevi zahtevaju od igrača. Prema njegovim rečima, ključni su maksimalna koncentracija i energija od samog početka.

- Derbi nije kao svaka druga utakmica. Potrebno je da uđemo sa većom koncentracijom i energijom. Ekipa koja u tome bude bolja imaće veće šanse da pobedi - objasnio je Dobrić.

Na pitanje da li su novi igrači tražili savete uoči prvog evroligaškog derbija, odgovorio je da su razgovori uglavnom potekli na njegovu inicijativu. Ostaje da se vidi kako će se novajlije snaći u atmosferi koju donosi duel dva najveća srpska kluba.

Dobrić se osvrnuo i na prošlu sezonu, kada je Crvena zvezda u oba evroligaška derbija imala ulogu favorita, ali je na kraju ostala bez pobede. Ovoga puta, prema njegovom mišljenju, nema izrazitog favorita.

- Imamo dve veoma dobre ekipe. Partizan igra pred svojim navijačima, dok smo mi u dobrom ritmu. Očekujem kvalitetnu utakmicu u kojoj će odlučivati detalji, kao što je uglavnom slučaj u derbijima - rekao je on.

Posebno je naglasio da konačan ishod neće zavisiti samo od košarkaških elemenata, već i od načina na koji će ekipe odgovoriti na atmosferu i pritisak u završnici.

Dobrić očekuje da će domaći tim imati snažnu podršku sa tribina i dodatni motiv da prekine niz slabijih rezultata. Zbog toga smatra da Crvena zvezda mora da odgovori istom merom, uz visoku energiju i disciplinu tokom svih 40 minuta.

- Derbi se ne rešava u prve tri četvrtine, već uglavnom u samoj završnici. Moramo da budemo spremni, da zadržimo koncentraciju i idemo korak po korak - zaključio je kapiten Crvene zvezde.