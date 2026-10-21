Zvezda ga htela, a on se tukao i bežao iz škole zbog Partizana: Bivši igrač crno-belih otvorio dušu

Milinko Pantić nikada nije krio koliko mu je Partizan značio, a njegova priča o danima provedenim u crno-belom dresu najbolje pokazuje koliko je fudbal nekada bio više od igre.

FOTO: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od bežanja sa časova kako bi slušao prenose utakmica omiljenog kluba, preko osvajanja titule i ludila na stadionu, pa sve do priznanja da je možda prerano napravio veliki korak u karijeri – Pantić je otvorio dušu i vratio se u prošlost.

U razgovoru za jedan španski podkast, nekadašnji fudbaler govorio je o dolasku u Partizan, pritisku koji nosi igranje za veliki klub i odlukama koje je donosio kao veoma mlad igrač.

Posebno se izdvojila priča o šampionskoj sezoni 1985/1986, kada je, prema njegovim rečima, imao važnu ulogu u osvajanju titule.

- U početku, da, kada sam tek došao u Partizan, stvari su krenule jako dobro. Osvojili smo ligu zahvaljujući meni, mojim golovima i asistencijama, tu ligu 85/86. U pretposlednjem kolu pobedili smo Dinamo u Zagrebu sa 3:2. Bio sam na klupi, Dinamo je vodio 2:1, ja ulazim, centriram za 2:2 i postižem treći gol. Treći gol i pobedili smo – ispričao je Pantić.

Prema njegovim rečima, drama se nastavila i u poslednjem kolu, kada je gol-razlika odlučivala o šampionu.

- I onda je u poslednjem kolu odlučivala gol-razlika: ko da više golova, osvaja ligu. Mi ili Crvena zvezda, znaš? I onda ponovo ulazim u igru i postižem četvrti gol za nas, i sa tim mojim golom osvajamo ligu. Možeš li zamisliti kad 50.000 ljudi uleti na teren? Skinuli su nam sve, sve živo su nam poskidali. Sve, ostali smo samo u onom najosnovnijem – prisetio se nekadašnji fudbaler Partizana.

Međutim, ono što se dogodilo na terenu nije bilo jedino što je ostalo u njegovom sećanju. Godinama kasnije, Pantić je doživeo iznenađenje koje ga je vratilo u jednu od najluđih scena iz igračke karijere.

- Posle mnogo godina, u mom mestu, kod jednog notara… kaže on meni: „Znaš šta?“ Kažem: „Ne“. Kaže: „Imam tvoju kopačku sa te utakmice“. Kažem: „Šta pričaš, bre?“ Pitam ga: „Kako si uspeo da mi skineš kopačku?“ Jer nije lako nekome izuti kopačku na silu, znaš? Skinuo mi je kopačku i još uvek je čuva, moju kopačku sa te utakmice protiv Željezničara iz Sarajeva na našem stadionu. Zamisli!

Pantić je zatim opisao atmosferu na stadionu i način na koji su navijači dolazili do fudbalera, u vremenu kada je slavlje na terenu često bilo potpuno nepredvidivo.

- Uletelo je 50.000 ljudi na teren i nemaš gde da pobegneš. Jer tamo… ne znam da li ste videli stadion Partizana u Beogradu, tamo gde su najvatreniji navijači, tu je odmah ulaz i izlaz sa terena. Svi su preskočili ogradu… gotovo – rekao je Pantić.

Ipak, iza ove neverovatne anegdote krije se i njegova iskrena ispovest o ljubavi prema klubu koja je počela još u detinjstvu.

- Ali to je bio prelep fudbal, drugačiji, sa mnogo ljubavi. Ja sam živeo za moj Partizan. Tukao sam se u školi zbog Partizana, znaš? Bežao sam sa časova sa tranzistorom da slušam prenos Partizana kad igra utakmicu. Bežao sam, i profesori su to znali – otkrio je nekadašnji fudbaler.

„Možda sam pogrešio što sam prerano došao u Partizan“

Voditelj ga je potom pitao da li je osećao veliki pritisak kada je zaigrao za klub o kojem je maštao kao dečak. Pantić nije pokušavao da ulepša prošlost. Naprotiv, priznao je da danas, sa mnogo više životnog i fudbalskog iskustva, neke svoje odluke posmatra drugačije.

-Ja sam ispunio dečački san, ali možda sam pogrešio, znaš? Možda je trebalo prvo da odem u neki manji klub, pa tek onda da dođem i zaigram za Partizan, razumeš? – iskreno je rekao Pantić.

Na opasku voditelja da je možda trebalo da dođe u Humsku kao zreliji igrač, nekadašnji fudbaler se složio, a potom objasnio zašto danas drugačije gleda na odluke koje je donosio kao tinejdžer.

- Da. Ali tako je u životu, kad donosiš odluke srcem, uvek pogrešiš. Uvek. Ali dobro, ja ti sad pričam sa 60 godina… Ja tada sa 19 godina nisam znao gde mi je glava, a gde dupe. Živiš u malom mestu, nije to bilo kao danas: nema društvenih mreža, malo informacija, televizor crno-beli… Šta možeš da očekuješ od klinca koji ništa nije znao? – ispričao je Pantić.

Iako je bio veoma mlad, ponuda za nastavak karijere nije mu nedostajalo. Kako je otkrio, interesovanje je bilo veliko, a među klubovima koji su želeli da ga dovedu našao se i najveći rival Partizana.

- Imao sam ponude, ne možeš ni da zamisliš, od svih. Čak je i Crvena zvezda prišla i htela da me dovede, znaš? – zaključio je Pantić.