Stivens svestan šta derbi znači navijačima: Spremni smo za borbu, znam da će biti ludnica (VIDEO)
Amerikanac će prvi put osetiti čari gradskog okršaja.
Košarkaši Partizana će u prvom ovosezonskom evroligaškom okršaju sutra uveče dočekati Crvenu zvezdu u Areni (20.45, Arena premijum 1), a Lamar Stivens (29) biće jedan od mnogobrojnih debitanata u večitom derbiju.
Snažno krilo biće jedan od aduta crno-belih, pogotovo u skoku i defanzivi. Od dolaska u Beograd imao je momak iz Filadelfije priliku da se upozna sa značajem ove utakmice, a posebno ga fascinira činjenica da je čitav grad podeljen između dva kluba.
- Od prvog dana sam to primetio. Pre svega, tu strast. I dalje mi je neverovatno koliko je grad navijački podeljen na dva dela, to je sjajno. Verujem da će ovo biti zabavno iskustvo i jedva čekam da izađem na teren - rekao je Stivens.
Onje otkrio i da su mu saigrači već preneli kakvu atmosferu može da očekuje.
- Samo su mi rekli da će biti potpuno ludo. Karlik mi je pričao kako je jednom stajao na liniji za slobodna bacanja, dok su ljudi bacali predmete na teren, a njemu je laser bio uperen u oko. Deluje potpuno neverovatno, ali i zabavno. Podseća me na ono što sam doživljavao dok sam odrastao i igrao košarku napolju. Ta takmičarska atmosfera, žestina i strast koja izbija na površinu. Zbog toga se radujem derbiju - naglasio je Stivens.
Iako je svestan da derbi za navijače ima posebnu težinu, bivši član Klivlenda, Bostona i Memfisa je podvukao da profesionalni pristup ne sme da se menja u zavisnosti od protivnika.
- Pripremamo kao za svaku drugu utakmicu. Naravno, navijačima ovaj meč mnogo znači, ali mi smo profesionalci i svakom susretu pristupamo na isti način, bez obzira na to protiv koga igramo. Bilo da je to Alba, Crvena zvezda ili Panatinaikos, naš posao ostaje isti - poručio je Amerikanac.
Govoreći o narednom rivalu, Lamar je pohvalio igre crveno-belih, koji su nakon nešto slabijeg početka sezone podigli nivo forme. Posebno je izdvojio njihovu odbranu i kvalitet stručnog štaba.
- Video sam da su na početku imali problema, ali u poslednje vreme igraju veoma dobro. Odlična su defanzivna ekipa, imaju mnogo talenta i dobro su vođeni. Ipak, radujemo se ovom duelu. Sviđa mi se gde se trenutno nalazimo kao tim - naglasio je Stivens, pa dodao:
- Mislim da igramo veoma dobru košarku. Nekada vam jednostavno ne ide sve od ruke. Odbrana će verovatno biti ključna protiv Zvezde, važno je i da pogađamo otvorene šuteve. I dalje verujem u naš tim.
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