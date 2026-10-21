Fudbal

Demba Sek se izvinio! Partizan vratio u tim Senegalca

Filip Milošević

21. 10. 2026. u 14:00

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Demba Sek vraćen u prvi tim Partizana.

Демба Сек се извинио! Партизан вратио у тим Сенегалца

FOTO: FK Partizan

Napad crno-belih Demba Sek vratio se u trenažni proces kluba nakon što je prošle sedmice bio isključen sa treninga zbog fizičkog sukoba sa saigračem Nikolom Čumićem. Ova vest o povratku Dembe Seka na treninge dolazi nakon njegovog zvaničnog izvinjenja timu, čime je okončan period disciplinske mere koji je bio uveden zbog incidenta.

Naime, incident između Dembe Seka i Nikole Čumića desio se pre sedam dana, kada je došlo do ozbiljnog narušavanja discipline u redovima Partizana. Zbog tog događaja, Demba Sek je bio privremeno udaljen iz tima i nije učestvovao u trenažnom procesu. Međutim, situacija se smirila nakon što se Sek odlučio da preuzme odgovornost za svoje postupke.

Sek je odradio jutarnji trening sa ostatkom ekipe, ali će mimo toga platiti kaznu, baš kao i Čumić, zbog narušavanja discipline i odbijanja da se izvini saigračima za eksces koji je prouzrokovao bez ikakvog valjanog razloga - javlja Telegraf.

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