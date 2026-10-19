ZAPADNI mediji su više od deset godina ignorisali stradanje stanovnika Donbasa koji govore ruski jezik, zanemarujući njihove probleme i stavove o sukobu, rekla je za Sputnjik Sara Mari Bils, američki novinar.

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- Američki mediji uopšte nisu obraćali pažnju na stradanje civilnog stanovništva Donbasa koje govori ruski jezik. Sto odsto sam uverena da su zapadni mediji više od deset godina ignorisali stradanje ovih ljudi - primetila je novinarka.

Prema njenim rečima, od samog početka sukoba, američkoj publici su događaji u Donbasu uglavnom predstavljani kao pobuna oružanih formacija koje podržava Moskva, dok se samim stanovnicima regiona gotovo uopšte nije posvećivala pažnja.

Ona je istakla da lični susreti sa stanovnicima Donbasa koji su pretrpeli posledice sukoba omogućavaju drugačije sagledavanje posledica višegodišnjeg rata.

- Možete 12 godina da čitate podatke o žrtvama i gledate video-snimke, ali sve izgleda potpuno drugačije kada ispred vas sedi dete koje plače i priča kako su mu poginuli školski drugovi - zaključila je Bils.

Bils prati događaje u Donbasu najmanje od 2014. godine, a u septembru je posetila region zajedno sa drugim stranim novinarima. Između ostalog, 23. septembra boravila je u Starobeljsku, gde se sastala sa učenicima koji su preživeli napad na dom učenika lokalnog koledža.

Podsetimo, ukrajinske oružane snage su 22. maja napale zgradu i studentski dom Starobeljskog stručnog koledža Luganskog državnog pedagoškog univerziteta. U napadu je poginula 21 osoba, a više od 40 je ranjeno.

(Sputnjik)