Hrvat pevao o Aušvicu, Ani Frank, pa sve zaprepastio potezom na ulazu u zatvorsku ćeliju (FOTO)
Bivši vođa Torcide Stipe Lekić predao se splitskoj policiji nakon skandaloznog kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, tokom kojeg su učesnici pevali nacističke i antisemitske stihove.
Lekić se ispred zatvora fotografisao sa Leonardom Vučkom, a sud im je odredio jednomesečni istražni zatvor.
Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović istakao je da je većina osumnjičenih višestrukim povratnicima sa desetinama krivičnih dela i prekršaja.
Tokom povorke sa maketom kovčega Ajaksa skandirane su uvrede i sporni stihovi o Aušvicu, gasnim komorama i Ani Frank.
Lekić je poznat po ranijim prekršajima vezanim za ustaške pesme i predvođenje grupe "Hajduk jugend" sa simbolima koji aludiraju na nacističku Nemačku, dok na društvenim mrežama promoviše ideologiju kroz prepoznatljive tetovaže.
Preporučujemo
CRNO-BELI MOGU DA BIRAJU POJAČANjA! Evo koji su igrači otpušteni u NBA ligi
18. 10. 2026. u 23:25
ČUDESNI LACIO NE STAJE: Nebesko-plavi razbili Juventus usred Torina (VIDEO)
18. 10. 2026. u 22:56
Dušan Alimpijević vodio Bešiktaš do pobede u derbiju Istanbula
18. 10. 2026. u 22:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Denver se oglasio: Problemi za tim u kom nastupa Nikola Jokić
Oglasio se klub u kom nastupa Nikola Jokić.
17. 10. 2026. u 20:49
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)