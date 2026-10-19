Hrvat pevao o Aušvicu, Ani Frank, pa sve zaprepastio potezom na ulazu u zatvorsku ćeliju (FOTO)

Bivši vođa Torcide Stipe Lekić predao se splitskoj policiji nakon skandaloznog kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaksa, tokom kojeg su učesnici pevali nacističke i antisemitske stihove.

Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Lekić se ispred zatvora fotografisao sa Leonardom Vučkom, a sud im je odredio jednomesečni istražni zatvor.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović istakao je da je većina osumnjičenih višestrukim povratnicima sa desetinama krivičnih dela i prekršaja.

Tokom povorke sa maketom kovčega Ajaksa skandirane su uvrede i sporni stihovi o Aušvicu, gasnim komorama i Ani Frank.

Lekić je poznat po ranijim prekršajima vezanim za ustaške pesme i predvođenje grupe "Hajduk jugend" sa simbolima koji aludiraju na nacističku Nemačku, dok na društvenim mrežama promoviše ideologiju kroz prepoznatljive tetovaže.