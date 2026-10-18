ČUDESNI LACIO NE STAJE: Nebesko-plavi razbili Juventus usred Torina (VIDEO)

NAPRAVIO je Đenaro Gatuzo od tima iz Rima pravu mašineriju.

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Nebesko-plavi gaze sve pred sobom u Seriji A. To je u 7. kolu osetio Juventus koji je u Torinu razbijen sa 3:0.

Možda bi drugačiji tok imala ova utakmica da pogodak Rendala Kolo-Muanija iz 24. minuta nije poništen zbog ofsajda.

Ubrzo potom, tačnije 37. minutu Oliver Provsgard je pogodio za vođstvo Lacija. Do odlaska na odmor se rezultat nije menjao.

Umesto reakcije Juventusa i ofanzive, gosti su bili ti koji su postigli još dva gola i ostvarili ubedljiv trijumf.

Vođstvo Lacija je u 66. minutu duplirao Gustav Isaksen, da bi tačku na ovaj susret stavio Fisajo Dele-Baširu u 89. minutu.

Ekipa sa "Olimpika" posle sedam kola ima šest pobeda, remizirala je samo sa Milanom (2:2) i ako ovako nastavi biće ozbiljan kandidat za Skudeto.

Lacio je na drugom mestu Serije A sa 19 bodova, koliko ima i prvoplasirani Inter. Juventus zauzima osmu poziciju sa 11.

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