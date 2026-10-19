UŽAS U RUMUNIJI, DECA BEŽALA NA SVE STRANE: Dečak (13) sa fantomkom i nožem upao u učionicu i nasrnuo na nastavnicu i đake (VIDEO)

UČENIK sedmog razreda iz Bistrice u Rumuniji napao je u ponedeljak ujutru nožem nastavnicu i još jednog učenika.

Foto: Printskrin Jutjub Romania TV

Policija ga je savladala i privela, a dvoje povređenih zbrinule su ekipe Okružne službe hitne pomoći, koje im ukazuju medicinsku pomoć, piše rumunski portal Digi24.ro.

Lokalni mediji pišu da je osumnjičeni napadač objavio snimak na "TikToku" neposredno pre napada.

Napad se dogodio u Osnovnoj školi broj 6 „Štefan čel Mare” u Bistrici. Uprava Osnovne škole „Štefan čel Mare” u Bistrici odlučila je da obustavi nastavu za danas.

- O slučaju je obavešteno Tužilaštvo pri Sudu u okrugu Bistrica-Nasaud zbog sumnje na pokušaj teškog ubistva - saopštila je Policijska inspekcija okruga Bistrica-Nasaud.

Povređeni 12-godišnji dečak i mlada nastavnica

Povređena nastavnica ima 28 godina, dok je učenik koji je pokušao da joj pomogne i tom prilikom takođe povređen star 12 godina.

- Danas su u Kliničku urgentnu bolnicu u Bistrici primljeni žena stara 28 godina i maloletnik star 12 godina, sa povredama nastalim usled napada u jednoj obrazovnoj ustanovi na području grada Bistrice - saopštili su predstavnici bolnice.

Kako su naveli, oba pacijenta su svesna i stabilna, ali uplašena, i trenutno se nalaze na medicinskim pregledima u urgentnom centru SMURD, odnosno u pedijatrijskoj urgentnoj službi.

Napadač je 13-godišnjak

Prema pisanju portala Bistricheanul.ro, napadač je trinaestogodišnji učenik.

Dečak, identifikovan inicijalima A.O.T, tražio je navodno učenika šestog razreda kojeg je nameravao da napadne nožem.

"Nemaju pojma koliko sam opasan"

A.O.T. je tog jutra došao u školu kao i obično, nekoliko minuta pre osam sati. Međutim, nije otišao u učionicu, već je ostao u toaletu. Nakon početka nastave stavio je fantomku i kacigu na glavu, uzeo nož i objavio snimak na "TikToku".

- Ovo sam pripremao osam meseci! Vidimo se u Valhali! Uradiću to! Nemaju pojma koliko sam opasan! - poručio je u snimku i objavama na storijima.

Valhala je, prema nordijskoj mitologiji, dvorana u kojoj borave ratnici poginuli u borbi.

Pokucao na vrata pa nasrnuo na nastavnicu

Prema pisanju portala Bistricheanul.ro, učenik je ušao u školu sa skakavcem u ruci i motociklističkom kacigom na glavi, a zatim nožem napao nastavnicu matematike koja je držala čas učenicima šestog razreda.

Jedan učenik pritrčao je da pomogne nastavnici i tom prilikom je i sam povređen.

Prema izjavi jedne učenice šestog razreda koja je tog časa bila na nastavi matematike, napadač je pokucao na vrata, a kada je nastavnica otvorila, nasrnuo je na nju. Neki učenici su u tom trenutku istrčali iz učionice.

Prema navodima policije, učenik je savladan i priveden, prenosi News.ro.

Hitne službe na licu mesta

Dvoje povređenih zbrinule su ekipe Okružne službe hitne pomoći, koje im ukazuju medicinsku pomoć. Na mestu napada intervenišu pripadnici Odeljenja javnog reda i Odeljenja za kriminalističke istrage Policijske uprave Bistrica, kao i policajci iz Odeljenja za bezbednost u školama i Specijalne jedinice za intervencije.

Policija utvrđuje sve okolnosti pod kojima se napad dogodio.

Predstavnici Inspektorata za vanredne situacije okruga Bistrica-Nasaud saopštili su da su ekipe hitne pomoći prevezle oba povređena u urgentni centar SMURD u Bistrici, gde će biti podvrgnuti pregledima i dobiti odgovarajuću medicinsku pomoć.

Deca imala napad panike

Pored toga, nekoliko učenika pretrpelo je napade panike i bilo vidno uznemireno, zbog čega je na mesto događaja dodatno upućeno specijalno vozilo za prevoz osoblja i većeg broja povređenih.

U intervenciji su učestvovali ekipa SMURD-a za pružanje prve pomoći, mobilna ekipa SMURD-a za intenzivnu negu, ekipa Okružne službe hitne pomoći sa lekarom i specijalno vozilo za prevoz osoblja i većeg broja povređenih.

(Digi24.ro)

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