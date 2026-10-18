Dušan Alimpijević vodio Bešiktaš do pobede u derbiju Istanbula

KOŠARKAŠI Bešiktaša slavili su u istanbulskom derbiju protiv Galatasaraja sa 83:80 (19:22, 25:17, 20:21, 19:20).

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srpski stručanjak, Dušan Alimpijević vodio je svoj tim do nove pobede, iako je domaćin mogao sve da prospe, ali na kraju je trijumfovao.

Bešiktaš je prednost stekao polovinom druge četvrtine i nije je ispustio do kraja utakmice, iako je protivnik non stop disao za vratom.

Gosti su ovaj meč odigrali sa novim trenerom. Na klupu je umesto Đanmarka Poceka seo Manučar Markoišvili, no nije uspeo odmah da trgne ekipu i upiše veliki trijumf.

Kod pobednika se najviše istakao Furkan Korkmaz sa 18 poena, pratio ga je Entoni Braun sa 12. U poraženom timu najbolji su bili Šehmus Hazer, Aleksej Nikolić i Kej Džej Simpson sa po 12 poena. Srpski košarkaš Alen Smailgaić stao je na osam poena.

Bešiktaš posle četiri kola u turkskom prvenstvu ima učinak 2-2, dok je Galatasaraj na 1-3. Gora je samo Kairova koja nema nijedan trijumf.

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