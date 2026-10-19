KANADI PRETI RASPAD? Pokrajina bogata naftom glasa o nezavisnosti, svi čekaju ishod

BIRAČI u kanadskoj pokrajini Alberta, bogatoj naftom, glasaće danas o pokretanju procesa za sticanje nezavisnosti, preneli su kanadski mediji.

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Ocenjuje se da se ovim glasanjem testira nacionalno jedinstvo u trenutku kada su trgovinski rat koji je započeo američki predsednik Donald Tramp i pretnje da će Kanadu pretvoriti u 51. saveznu državu SAD ujedinili Kanađane.

Pokrajina Alberta, u kojoj se nalazi većina potvrđenih rezervi nafte u Kanadi, četvrtih po veličini u svetu, odlučiće da li će ostati pokrajina ili će započeti pravni proces ka budućem referendumu o otcepljenju.

Više od 1,35 miliona stanovnika Alberte, ili 43 odsto birača sa pravom glasa, glasalo je unapred ili putem specijalnih listića pre današnjeg referenduma.

Međutim, čak i ako građani Alberte odbace ovaj predlog, separatistički lideri kažu da pokret za nezavisnost neće nestati.

- Glasajte kao da budućnost Kanada zavisi od toga, jer zaista zavisi - poručio je kanadski premijer Mark Karni na skupu održanom u petak u Edmontonu.

(Sputnjik)