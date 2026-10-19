Svet

"HOĆETE LI PONOVO DA OKUŠATE SREĆU?" Arakči: Netanjahu uvlači Ameriku u još jedan rat samo da ne bi završio u zatvoru

В. Н.

19. 10. 2026. u 11:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRANSKI ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči upozorio je Sjedinjene Američke Države i Izrael, rekavši da su njihovi raniji pokušaji da "završe posao" protiv Islamske Republike samo učinile Iran još jačim, i dodao da izraelski premijer Benjamin Netanjahu uvlači SAD u još jedan rat samo da ne bi završio u zatvoru.

ХОЋЕТЕ ЛИ ПОНОВО ДА ОКУШАТЕ СРЕЋУ? Аракчи: Нетанјаху увлачи Америку у још један рат само да не би завршио у затвору

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Poslednji put kada ste želeli da 'završite posao', Iran je iz toga izašao čak još jači. Hoćete li ponovo da okušate sreću? Samo izvolite. Ali pazite - i mi imamo nezavršenih poslova - napisao je Arakči sinoć na mreži Iks.

Netanjahu, kako je naveo, uvlači SAD u još jedan rat samo zato da ne bi završio iza rešetaka, "ma kakve bile posledice po Izrael - a kamoli po predsednika SAD".

On je to rekao u trenutku kada Netanjahu, za kojim je Međunarodni krivični sud raspisao poternicu zbog zločina protiv čovečnost, nastavlja da podstiče dalju vojnu konfrontaciju sa Iranom u jeku rastućih domaćih pravnih problema i političke krize, navodi iranski Press TV.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje

MDS REWIRED: Kako tehnologija menja poslovanje