"HOĆETE LI PONOVO DA OKUŠATE SREĆU?" Arakči: Netanjahu uvlači Ameriku u još jedan rat samo da ne bi završio u zatvoru

IRANSKI ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči upozorio je Sjedinjene Američke Države i Izrael, rekavši da su njihovi raniji pokušaji da "završe posao" protiv Islamske Republike samo učinile Iran još jačim, i dodao da izraelski premijer Benjamin Netanjahu uvlači SAD u još jedan rat samo da ne bi završio u zatvoru.

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- Poslednji put kada ste želeli da 'završite posao', Iran je iz toga izašao čak još jači. Hoćete li ponovo da okušate sreću? Samo izvolite. Ali pazite - i mi imamo nezavršenih poslova - napisao je Arakči sinoć na mreži Iks.

Netanjahu, kako je naveo, uvlači SAD u još jedan rat samo zato da ne bi završio iza rešetaka, "ma kakve bile posledice po Izrael - a kamoli po predsednika SAD".

On je to rekao u trenutku kada Netanjahu, za kojim je Međunarodni krivični sud raspisao poternicu zbog zločina protiv čovečnost, nastavlja da podstiče dalju vojnu konfrontaciju sa Iranom u jeku rastućih domaćih pravnih problema i političke krize, navodi iranski Press TV.

(Tanjug)